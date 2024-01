Matematik získal obrovské bohatství, vypočítal si vítězství v ruletě. Prý to zvládne hodně lidí

Kasinu logicky zůstává více peněz, než rozdá na výhrách. Odhaduje se, že vydělá kolem 50 tisíc dolarů na jeden milion vsazený u stolu. Ale co když to není o náhodě, a pokud víte, jak na to, tak uvidíte jasné vzorce? Štěstí byste pak mohli v klidu zamávat, protože už byste ho nepotřebovali.

Fyzik a matematik podporovaný agenturou Bloomberg tvrdí, že právě to udělal – přišel na způsob, jak na ruletu vyzrát. „Teoreticky to asi být možné může. Umíme se ponořit do statistik, vyčíst z nich zajímavé věci a pak sázet s daleko větší pravděpodobností. Tak proč by něco podobného nešlo u rulety?“ říká pro Čtidoma.cz Petr Kotrba, který se živí sázkami na sportovní zápasy.

Každou noc vyhrál velké peníze

V průběhu mnoha let se lidé pokoušeli ruletu „ošulit“. Zkoušeli používat magnety k zastavení kuličky na „správném“ místě, vymysleli dokonce nejrůznější zařízení, která měla předpovědět, jaké číslo padne. Problém není jen v tom, že je to samozřejmě proti pravidlům, navíc jen těžko zamaskujete, že děláte něco nekalého.

Chorvatský matematik a fyzik vystupující pod pseudonymem Niko Tosa však tvrdí, že je schopen vyhrávat, pokud dostane pár sekund po roztočení rulety. V roce 2004 strávil Tosa několik týdnů navštěvováním kasina Ritz Club v Londýně, seděl u ruletového stolu a každou noc odcházel s desítkami tisíc liber a stal se nejúspěšnějším hráčem, kterého tu kdy měli.

Vyšetřování podvod neprokázalo

Podle agentury Bloomberg Tosa a dva komplicové sledovali přibližně sedm sekund, jak se kulička točí, a pak vsadili. Sázky rozložili na patnáct čísel. I když nevyhráli pokaždé, odnášeli si spoustu peněz – celkem šlo o miliony. Nezůstalo to bez odezvy, vyšetřovat je začalo nejen kasino, ale i policie, která měla podezření, že mají nějaké sofistikované zařízení.

Důkazy ale chyběly, muži si tak výhru mohli nechat. „Něco podobného jsem zažil u jednoho známého. Vyhrával tak moc, až to bylo podezřelé. Také musel hodně vysvětlovat a dokazovat, že neovlivňuje výsledky, že nepodplácí apod. Nakonec z toho vyšel jako vítěz a dodnes sází,“ usmívá se Kotrba.

Pokud jde o ruletu, na dokonalém stole byste neměli být schopni předvídat, kam kulička dopadne. Nicméně v průběhu času nebo protože je stůl v mírném náklonu, se může rotace stát předvídatelnější a vytvořit pravděpodobnou „zónu“, do které kulička spadne. Lidé toho využili k vytvoření zařízení, které místo automaticky určí. Samozřejmě se používat nesmí, pravidla to nedovolují.

Mozek dokáže to, co počítač

To ale nebyl případ Tosy, alespoň podle toho, co tvrdil. Nikdy totiž nebyl přistižen, že by jakékoli podobné zařízení používal. Podle fyzika Doyna Farmera, který se na vynálezu zařízení podílel, je možné, aby si matematicky nadaný člověk vytvořil stejné schéma ve své hlavě. „Myslím, že je možné, aby někdo dělal to, co my, i bez počítače,“ uvedl s tím, že ruleta musí být alespoň lehce nakloněna a její střed se nesmí pohybovat příliš rychle.

Za předpokladu, že Tosa – který si své metody pochopitelně hlídá – našel „vadné“ stoly, může se vracet, dokud si neřekne dost. Takto může střídat jakákoli kasina na celém světě. Takže pokud jste matematický génius nebo máte nějakého kolem sebe, neváhejte a začněte vydělávat.

