Nostradamus viděl věci, které se Čechů přímo dotknou. Souhlasí s tím i generál Šedivý

Když za svého života Nostradamus šířil své vize, lidé se mu často smáli. Podle serveru history.com však šlo o velmi chytrého člověka, který už ve škole vynikal. Jeho hlavním posláním bylo zastavit mor, když nevěřil, že je nemoc Božím trestem. A vlastně jen tak mimochodem se dostal ke svým proroctvím. Předpověděl například smrt krále Jindřicha II., katastrofický požár Londýna v roce 1666 či svržení atomových bomb na Japonsko v roce 1945.

„Jeho slova jsou v mnoha ohledech tajemná a dají se vysvětlovat několika různými způsoby. Na druhou stranu se řada odborníků shodla, jak je číst, takže není důvod jim nevěřit. O tom, že viděl zásadní události, které se dnes dějí nebo se už staly, nemůže být pochyb,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz amatérský věštec Jindřich Mráček.

Blíží se další světová válka?

V roce 2024 podle Nostradama dojde k vojenskému střetu Číny a Tchaj-wanu. „Čínský prezident Si Ťin-pching dal armádě pokyn, aby se připravila na válku. Takže je možné předpokládat, že se střet blíží,“ uvedl pro Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky, generál Jiří Šedivý. Může to znamenat globální střet katastrofických rozměrů. „Například i severokorejský diktátor Kim Čong-un několikrát oznámil přání, aby se jeho armáda co nejdřív připravila na válku. Je tedy jasné, že by nestál stranou. Podobně Írán a další země.“

Podle všeho není možné předpokládat, že by v případě dalšího světového konfliktu stála Česká republika stranou. „Vladimir Putin se nijak netají svým plánem obnovit imperiální moc Ruska,“ potvrdil generál Šedivý.

Abdikace krále i klimatické změny

Zapomínat bychom neměli ani na Nostradamovu předpověď, pokud jde o Velkou Británii. Francouz si totiž myslel, že letos dojde k abdikaci krále. A není žádným tajemstvím, že současná hlava země král Charles III. má rakovinu. Ač mu samozřejmě nikdo nepřeje nic zlého, kdo ví, jak se bude nemoc dál vyvíjet a co všechno se stane.

„Mnoho lidí si myslí cosi o chorých mozcích, když se snažíme vyložit Nostradamova proroctví. Jenomže ten chlap to v sobě měl, to mi nikdo nevymluví. Podívejte se, kolik věcí se vyplnilo a k čemu spějeme. Co třeba velká klimatická změna, o které mluvil? Člověk nemusí být odborník na klima, aby viděl, že se to zcela evidentně děje,“ dodal pro Čtidoma.cz Jindřich Mráček.

Zdroj: autorský článek

