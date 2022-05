Žena dostala nevhodnou zprávu od svého kadeřníka. Udělal si z ní trošku poskoka

Úpravu vlasů v salonu miluje asi každá žena, nový profesionální sestřih a dokonalou foukanou totiž jen tak něco nepřekoná. Často jde o příjemnou a relaxační návštěvu, které se zkrátka nemůžeme dočkat. K úpravě vlasů totiž patří také jejich umytí spolu s masáží a popovídáním si s naší oblíbenou kadeřnicí, kterou známe již roky.

Problémem ale je, když se snažíme najít nové kadeřnictví. To totiž není žádný lehký úkol a většinou mu předchází hned několik pořádných zklamání.

Přesně to byl případ devatenáctileté Sheryl, která si chtěla udělat radost a vměstnala si do svého nabitého dne trochu relaxu v podobě návštěvy kadeřnictví. Čekalo ji ale nemilé překvapení.

V momentě, kdy se chystala na svůj brzký ranní termín, který si v salonu zarezervovala, jí přišla šokující sms. Hned po přečtení zprávy si uvědomila, že si našla asi „toho nejhoršího kadeřníka na světě“.

V momentě, kdy na displeji svého mobilu viděla, že je zpráva od jejího nového vlasového stylisty, se bála nejhoršího. Měla strach, že jí v kadeřnictví museli z nějakého důvodu zrušit její termín, na který dlouho čekala. To, co ve zprávě stálo, bylo ale ještě mnohem horší.

Kadeřník ji k její úlevě nejdříve pouze požádal, jestli může do salonu dorazit o něco později, to ale nebylo vše. Hned za to totiž připojil prosbu o vyzvednutí nákupu ze supermarketu.

„Pokud by ti to nevadilo, mohla bys mi vyzvednout nákup ze supermarketu? Je to po cestě. Potřebuju dvě balení toustového chleba, máslo (jakékoliv) a karton ovesného mléka. Zaplatím ti to, až dorazíš,“ napsal drze.

Sheryl na zprávu odpověděla dotazem, jestli si náhodou nespletl číslo. To se ale bohužel nestalo.

Kadeřník dívce odpověděl, že její termín posunul jen minimálně, aby ji mohl začít stříhat co nejdříve. Potřebuje ale pomoc s vyzvednutím nákupu, jinak by to prý nestihl.

Na to Sheryl už ani nereagovala, svůj termín zrušila a požádala o vrácení peněz, které salonu zaplatila předem.

