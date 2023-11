Kruhy pod očima mohou znamenat vážnou nemoc, říká lékař. Ukázal na konkrétní problémy

Kůže v oblasti očí je velmi jemná. „Má sílu pouze desetinu jednoho milimetru, to znamená, že je až třikrát tenčí než v ostatních částech obličeje. Pod jejím povrchem je mnoho drobných cévek, které propouštějí krevní barvivo. To pak je příčinou vzniku tmavých kruhů pod očima. Vzhled pak ještě zhoršuje únava, při které vázne mikrocirkulace krve v oblasti kolem očí. To se projevuje právě tmavou až modro-šedou barvou,“ říká dermatolog Jan Kučera.

Někdy mohou být tmavé kruhy i znakem toho, že máme zdravotní problémy. „Často to může být onemocnění štítné žlázy, jater, trávicího systému či chudokrevnost.“ Pokud se vám tedy kruhy pod očima objeví náhle a přidají se k nim i jiné zdravotní potíže, jako je únava, velká dehydratace, změny apetitu, je dobré navštívit preventivně lékaře.

Kteří lidé více trpí na kruhy pod očima?

Mezi méně známé důvody kruhů pod očima může patřit i tvar obličeje. Především to, jak máme daleko od sebe oči a jak silnou tukovou oblast máme pod očima. Často také lidé, kteří mají tmavší pigment, mají větší sklon ke kruhům pod očima.

Pro ty, které kruhy pod očima trápí permanentně, je důležité dodržovat správný pitný režim. „Ráno i večer používat chladivé gely pod oči, vhodné jsou ty, které mají malý roll-on, který kůži jemně promasíruje. Pod oči jsou dobré krémy s vitamínem A neboli retinolem. Ten má mírné zesvětlující účinky a pomůže pleť kolem očí malinko rozjasnit. Dobré je také používat kosmetiku s peptidy, vitamínem E, případně kofeinem. Krémy ale fungují až po několika měsících používání,“ má jasno odborník.

Různé kruhy, různé kosmetické postupy

V boji proti kruhům pod očima je mnoho možností. Vždy záleží na typu kruhů pod očima. Pokud máte spíše propady pod očima, jsou vhodné výplně kyselinou hyaluronovou. Na takzvané „pytle pod očima“ je vhodná chirurgická metoda v rámci operace dolních víček. Trápí-li vás kolem očí jemné vrásky, můžete si pomoci frakčním CO2 laserem.

„Zlepšení stavu v očním okolí – včetně redukce kruhů pod očima či drobných vrásek – můžete docílit i pomocí mezoterapie, při které se tenkou jehličkou aplikuje regenerační roztok přímo do kůže. S ohledem na to, že jehlička je velmi tenká, je zákrok prakticky nebolestivý. Po několika ošetřeních se kruhy pod očima zmírní, oči působí mladistvě a svěže. Výsledek obvykle přetrvá šest až dvanáct měsíců. Pro celkové projasnění pokožky může být vhodný i chemický peeling,“ říká dermatolog MUDr. Jan Kučera z Perfect Clinic Dermatology.

Trápí-li vás propadlé oční okolí, tak zde je možné aplikovat injekční výplně na bázi kyseliny hyaluronové. „Jedná se o látku tělu vlastní a efekt výplně přetrvá i řadu měsíců. Aplikace je nebolestivá, v případě potřeby lze aplikovat na kůži znecitlivující krém. Výplně se také dobře hodí, pokud máte pod očima kožní propady.“

Zdroje: redakce, garant textu: MUDr. Jiří Kučera

