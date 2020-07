Léto a mykózy: Babské rady, jak jim bezpečně předcházet

V létě sice prožíváme čas plný sluníčka, cestování, dobrodružství, ale také máme zvýšenou šanci chytit kvasinkovou infekci nebo onemocnět zánětem močového měchýře. Jak si s těmito letními strašáky poradit za pomoci osvědčených babských rad? Proč je prevence důležitá, a jak by vám časté mykózy mohly ovlivnit zdraví?

V létě sice prožíváme čas plný sluníčka, cestování, dobrodružství, ale také máme zvýšenou šanci chytit kvasinkovou infekci nebo onemocnět zánětem močového měchýře. Jak si s těmito letními strašáky poradit za pomoci osvědčených babských rad? Proč je prevence důležitá, a jak by vám časté mykózy mohly ovlivnit zdraví?

Až 75% žen se minimálně jednou za život setkalo s kvasinkovou infekcí, která nebyla vůbec příjemná, a také se jí nebylo snadné zbavit. Navíc mají mykózy, neboli houbové infekce, tendenci se vracet. Musíme být tedy velmi opatrní, jak se svým tělem v průběhu léta, kdy panuje pro kvasinky, které milují horko a teplo, ideální počasí, nakládáme.

Ideální místo pro mykózy

Ideálním místem pro výskyt mykóz je pochva. Povrchová kvasinková infekce postihuje sliznici a kůži, ta hloubková však útočí na pohlavní orgány a říká se, že ve vážných případech může dokonce způsobit i neplodnost. Typickým příznakem mykózy je pálení a svědění v intimní oblasti. Mykóza se nepovažuje za pohlavně přenosnou chorobu, ale není pravda, že se netýká mužů. Mohou se jí klidně nakazit také. U nich postihuje předkožku a žalud.

Nejčastější důvody letních mykóz

Většinou však trpí mykózami ženy, a to především ve vlhkém letním období. Kromě toho však mohou kvasinkovou infekci způsobit antibiotika, hormonální změny a zapařené genitálie, které právě v létě vznikají v důsledku mokrých plavek nebo těsných kalhotek. Není vhodné nosit ani parfémované vložky a více než v jiných obdobích je nutné dbát na zvýšenou hygienu. Vyhýbejte se také konzumaci sladkostí, které působí na množství kvasinek.

Přípravky k potlačení infekce

V případě, že si nejste jisti, zda trpíte bakteriální či kvasinkovou infekcí, vyzkoušejte tablety s obsahem laktobacilů a kyseliny mléčné, které přispívají k obnovení přirozené vaginální rovnováhy a tím i k redukci nepříjemného svědění, vaginálního zápachu a výtoku. Existují i nejrůznější mycí intimní gely, krémy a jiné vychytávky, které by vám s povrchovou kvasinkovou infekcí měly pomoci.

Pokud však spíše věříte přírodě, tradici a zkušenostem. Vyzkoušejte následující babské rady. Nepomohou-li však ani ty, raději navštivte lékaře, který stanoví přesnou diagnózu a nasadí správnou léčbu.

Babské rady proti mykózám

Kvasinky vyženete cibulí a česnekem

Že se o česneku říká, že jde o přírodní antibiotikum, se ví, ale že posiluje organismus a pomáhá od nejrůznějších dalších zdravotních neduhů včetně mykóz, se téměř nemluví. Udělejte si tedy česnekovou kúru a uvidíte, jak se vaše tělo dostane do formy. Pokud nemáte rádi česnek, pak nezoufejte, podobné účinky má i syrová cibule.

Mykózy se bojí kyselého prostředí

Kvasinky nemají rády kyselé prostředí, proto na ně zabírá ocet a octová voda. Pokud je tedy vaše mykóza v počátku, připravte si slabý roztok z octu a vody a oplachujte si genitále. Naše prababičky dokonce takovýto "koktejl" popíjely a nedaly na jeho detoxikační moc dopustit.

Bylinky pomohou v různých oblastech

Každá moudrá žena vám nejprve při problému poradí, ať sáhnete po bylinkách. A má pravdu! Mají opravdu zázráčné účinky. Na mykózy jsou ideální sedací koupele z řebříčku, řepíku a šalvěje. Absolvujte je jedenkrát denně po dobu dvou týdnů, pak by měly problémy ustoupit.

Bílý jogurt umí zázraky

Úlevu od svědění vám přinese také bílý jogurt s živými kulturami. Ten si aplikujete, ideálně na tampónu, do pochvy a uvidíte, že účinek se za chvíli dostaví. Jde vlastně o to, že se díky jogurtu vyrovná poševní mikroflóra do normálu.

KAM DÁL: Vaginální mykóza: Strašák letních radovánek, který teď číhá téměř všude