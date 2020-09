Vypadávání vlasů rozhodně není sranda. Může jít o známku vážné nemoci

Vypadávání vlasů se může zdát jako banalita, ale když řídne zrovna naše hříva, sebevědomí klesá strmě dolů. Není to zdaleka jen problém mužů, ženy to vnímají možná ještě daleko víc. V některém okamžiku života si to prožije úplně každý. Co s tím, dá se tomuto procesu vůbec zabránit?