Záda a klouby dostávají zabrat každý den: Některým závažným nemocem však můžeme předcházet

Vhodná prevence proti bolestem zad či kloubů by měla být nedílnou součástí každodenní péče o naše zdraví. Mnohem snazší a účinnější je totiž onemocnění předcházet než jej následně léčit. „Prevencí můžeme výrazně snížit riziko vzniku mnoha závažných onemocnění, omezit zdravotní problémy nebo alespoň včas odhalit onemocnění, pokud již vzniklo,“ říká MUDr. Michaela Tomanová.

Bolesti zad patří k takzvaným civilizačním chorobám a podle lékařky se s nimi setká přes osmdesát procent veškeré populace. „Ovšem pouze ze čtvrtiny jde o opravdové onemocnění páteře, zbytek je způsoben naším stylem života. Důvodů je mnoho, od sedavého způsobu života, přes obezitu až po špatné držení těla.“

V Asii mají náskok

Oproti asijským zemím se v Evropě nezakořenil systém každodenního preventivního cvičení, které by pomáhalo snižovat negativní účinky současného životního stylu na náš pohybový aparát i celý organizmus. „Témata, týkající se podpory a zachování zdraví či zdravého životního stylu, se postupně stávají součástí vzdělávacích obsahů na různých typech škol,“ má jasno Tomanová.

Mnohé státy také investují do celonárodních kampaní na podporu pohybových programů a zdravé výživy, která je nedílnou součástí úpravy životního stylu v rámci prevence. „Ze zahraničí jsou již jasně viditelné výsledky těchto změn ve statisticky nižším počtu výskytu některých onemocnění pohybového aparátu. To s sebou přináší také snížení nákladů na následnou léčbu. U nás je to však bohužel stále hudba vzdálené budoucnosti. Uvidíme, jestli do tohoto stadia někdy dospějeme.“

Sedavý styl života

V současné době převládá u většiny z nás sedavý styl života. „Sedíme v práci, u počítače, v dopravních prostředcích nebo když přijdeme domů, sedíme u televize. Ovšem dlouhé a mnohdy nesprávné sezení v kombinaci s nedostatkem aktivního pohybu má za následek vznik různých onemocnění pohybového aparátu. Dokladem tohoto stavu jsou statisticky narůstající chronická onemocnění pohybového aparátu, jejichž vznik je podstatně ovlivněn především životním stylem,“ uvažuje primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.

Prevence je základ

Také v procesu vzdělávání lékařů se jen velmi málo pozornosti věnuje právě tématu prevence zaměřené na pohybový aparát. „Lékaři nejsou zvyklí edukovat pacienty v preventivní péči a ani laická veřejnost není naučená se o sebe zatím příliš starat. V některých případech si lidé sami vyhledávají informace o možnosti prevence problémů pohybového ústrojí, většinou z různých zdrojů, například na internetu.“ Následně navštěvují různé preventivní pohybové programy, kterých není mnoho a jsou většinou za vlastní úhradu.

„Změna životního stylu, pravidelné preventivní cvičení a terapie jsou tím prvním, co může pro své zdraví udělat každý z nás. Navíc začít zdravě žít a aktivně se o sebe starat nás nestojí vůbec nic a do budoucna tak můžeme ušetřit čas i finanční prostředky, které bychom investovali do následné léčby,“ dodává doktorka Tomanová.

Právě léčba pak trvá v závislosti na druhu bolesti. „Ty dělíme na akutní, což znamená, že přicházejí v podstatě z ničeho nic a za několik dní jsou pryč. Anebo na chronické, což znamená, že se s nimi potýkáme několik měsíců nebo je máme i několikrát ročně. Když nebudete vědět, co dělat, rozhodně nic nezkazíte nejrůznějšími gely a mastmi. Také se doporučuje "suché teplo". Při vážnější stavech už je třeba rehabilitace a hlavně pravidelné cvičení, například jógy.“

KAM DÁL: Lidé ztratili chuť pracovat. Zvykli si, že dostávají peníze za nic, říká ekonom Křeček a radí, do čeho se dnes vyplatí investovat.