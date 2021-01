Koronavirus z nás udělal milovníky psů a koček. Útulky jsou prázdné, vrcholem je psí zmrzlina na stres

Naše láska k domácím mazlíčkům dosáhla vrcholu. Výš už snad ani vystoupat nemůže. Ve zvířecích útulcích nezbyli skoro žádní psi. Technologické veletrhy představují cvičební vybavení pro kočky - a co je ještě o něco děsivější - také bezhlavé, chlupaté roboty vrtící ocasem, které mohou na klíně simulovat skutečného Mourka. Ovšem to, co nás dostalo na skutečný vrchol posedlosti mazlíčky, je zmrzlina pro psy od jedné z nejznámějších značek, píše server listu The Washington Post.