Koktající chlapeček se smál smrti do tváře. Tragický odchod Jiřího Hrzána předpověděla slavná herečka

Je to více jak jedenačtyřicet let, co z tohoto světa tragicky odešel jeden z nejtalentovanějších českých herců Jiří Hrzán. Jeho nezapomenutelné filmové i televizní role baví diváky všech věkových kategorií dodnes. Kdo by také zapomněl na "kulturního referenta" ve filmu Homolka a Tobolka nebo ženicha Ivy Janžurové ve filmu Drahé tety a já?