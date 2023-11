Tragický život a smrt krásné moravské herečky Miroslavy Šternové. Mexičané ji milovali, ale štěstí se nedočkala

Po pár prvních šťastných a spokojených letech se život rodiny Miroslavy Šternové obrátil vzhůru nohama s příchodem nacistů. Útlak, útěk, nová země, smrt, studium, další smrt, úspěch, večírky, ale také nešťastné lásky – to všechno moravskou dívku poznamenalo natolik, že už zkrátka na další zklamání čekat nechtěla…

Dívka z Hranic na Moravě

Miroslava Šternová se narodila v roce 1925 v Hranicích na Moravě, a kdyby se o několik let později nezačalo schylovat ke druhé světové válce, mohla se stát českou herečkou první velikosti a takové krásy, kterou by jí mohly ostatní divy jen závidět. Jenomže jejím adoptivním otcem byl Oskar Leo Stern. A jak už jeho jméno napovídá, šlo o muže židovského původu. Protože šlo o člověka vzdělaného, uměl si dobře spočítat, že jeho propuštění z pozice hlavního lékaře v lázních Teplice nad Bečvou bylo jen první kapkou v moři příkoří, které se mělo brzy přivalit. Navíc se nacistická ideologie začala projevovat i ve vztahu k jeho dětem – Miroslavě a Ivovi. V tu chvíli nebylo na co čekat, a tak raději se svou ženou i adoptivní dcerou uprchl za oceán – do Mexika.

Svět vzhůru nohama a bez maminky

Miroslavě Šternové bylo tehdy pouhých patnáct let a už si toho prožila dost. Po šťastných letech před okupací se musela bát o svoji budoucnost a následně se dostala do úplně jiné, mexické reality. Když navíc o čtyři roky později zemřela její matka, byla tehdy ani ne dvacetiletá dívka na pokraji svých psychických sil. Otec, který dobře věděl o jejím uměleckém nadání, ji proto poslal na studia do New Yorku v naději, že tam zapomene na svoje trápení a bude se moci věnovat tomu, co ji baví a k čemu má talent. Bohužel tenhle pokus nevyšel.

Z neštěstí na výsluní

Co se stalo v New Yorku? Mladá žena, nepřivyklá ruchu a životnímu stylu velkoměsta, se nedokázala s takovou změnou vyrovnat. Další ranou pro ni byla smrt mladíka, do kterého se zamilovala. Tehdy prvně pomyslela na sebevraždu, která se naštěstí nezdařila. New York ale raději rychle opustila a udělala dobře. Po návratu do Mexika se jí začalo konečně dařit, stala se královnou krásy a obletovanou i žádanou ženou. Pak také přišly první nabídky – ty filmové i k sňatku. Zatímco u filmu se jí dařilo a brzy si vysloužila přezdívku mexická Marilyn, v životě se jí štěstí nechtělo držet.

Další omyl, manželství jen naoko

Miroslava, která se snad chtěla konečně usadit a získat životní oporu v milujícím muži, se brzy vdala, jenomže ani tentokrát se jí osud nezastal. Ukázalo se, že její manžel je homosexuál, což se tehdy v Mexiku rozhodně netolerovalo, a sňatek potřeboval jen jako zástěrku, aby zkrátka lépe zapadl do společnosti. Tak ale původem moravská dívka rozhodně žít nechtěla, a proto do roka došlo k rozvodu.

Z večírku na večírek

Zase byla sama. Tedy ne tak docela. Muži o ni zájem měli a nebylo divu. Tak krásnou ženu totiž mohli potkat jen opravdu výjimečně. Vázat se ale nechtěla. Snad jen kdyby si ji chtěl vzít Luis Miguel Dominguín, toreador, kterého z celého srdce skutečně milovala. Problém byl v tom, že mu svoji lásku nedala najevo dost jednoznačně a on se domníval, že jde jen o dobré přátelství.

Tuhle zprávu už nepřežila

A tak se jednoho dne objevila v novinách zpráva o tom, že se její idol oženil. To už bylo na životem zkoušenou herečku opravdu moc a ve svých třiceti letech spolykala hrst léků. Tentokrát se jí její rozhodnutí raději dobrovolně opustit tento svět, než se déle trápit, podařil. Mexičané ale na svoji krásku, která má svůj původ v moravském městečku, dodnes s láskou vzpomínají.

Zdroj: wikipedie, lidovky, idnes, infobae

KAM DÁL: Trápení hvězdné Stelly Zázvorkové: Rozvod, ztráta jediného dítěte a smutné stáří o samotě.