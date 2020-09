Bělobrádek: Novináři opakují stále stejný nesmysl o mém odchodu z vedení strany. Nedivím se, že se politici rozvádějí

Lidé vás samozřejmě znají, ale dnes už nejste tak často vidět. Když jste odcházel z čela strany, mluvilo se o vašem zdravotním stavu. Dovolte tedy nejprve osobnější otázku - jak se vám nyní daří?

Musím znovu zásadně odmítnout, že bych odešel z předsednického křesla ze zdravotních důvodů. Tento nesmysl se neustále opakuje, ačkoliv se proti tomu důrazně ohrazuji. Jasně jsem řekl, že nebudu už dále kandidovat a zdravotní důvody v tom nefigurovaly. O svém odchodu z čela strany jsem se rozhodl, protože jsem se už cítil unavený a chtěl jsem se věnovat rodině. Je to jeden z mýtů, které novináři opakují - neumí si představit, že by se někdo stáhl ne protože by musel, ale protože chtěl. Už jsem prostě nechtěl být předsedou.

Politika je velmi náročná a já se opravdu nedivím, že se mnoho politiků rozvádí. Pro mě je rodina prioritou. Proto jsem se rozhodl odejít z vrcholných funkcí, ale svoje zkušenosti i kontakty chci i dále využívat pro občany hlavně v našem regionu.

Jak tedy tato fáma vznikla?

Rozumím tomu, že zpočátku, když jsem se stal novým předsedou strany a nikdo mě neznal, tak bylo zajímavé, že jsem ve třinácti poslouchal hudební skupinu Orlík a že mám roztroušenou sklerózu. Nic jiného na mě nebylo zajímavého, protože jsem byl obyčejný kluk z venkova. A tak se asi našlo “alepoň” tohle.

Jste spokojený se současným vedením strany?

Hodně jsem si sliboval od Marka Výborného, protože to byla nová tvář. Nicméně Marek Výborný musel odejít a Marian Jurečka se do toho také obul a právě nyní může projevit svoji energii. Je třeba mít jasnou představu a výkon. Vždycky to může být lepší, ale to já jsem mohl být také. Nové vedení potřebuje hlavně podporu a jednotnou linku, abychom mohli pracovat co nejlépe.

Řekl jste, že jste chtěl odejít z vysoké politiky, ale teď kandidujete na hejtmana. To se vám nezdá jako vysoká politická funkce?

Ano, hejtman je vysoká politická funkce, ale já rozhodně nepředpokládám, že bych hejtmanem byl. Jde o to mít možnost ovlivňovat kraj. Nejprve musíme mít dobrý výsledek, pak musí po volbách dojít k jednání a pak se uvidí další vývoj. Mohu být běžným zastupitelem nebo radním - o ničem zatím není rozhodnuto. To, že bych byl hejtmanem, pokládám za nepravděpodobné, i když jak víme, v politice je možné všechno. Každopádně chci i dál uplatňovat svoje zkušenosti z politiky na krajské úrovni.

V dosluhujícím královéhradeckém krajském zastupitelstvu má KDU-ČSL pět křesel. Jak to vidíte pro příští roky?

Rádi bychom tento počet udrželi, ale bude to obtížné, protože konkurence je veliká. Koalice pro Královéhradecký kraj, jejímž lídrem nyní jsem, je tady od roku 2008, tedy déle, než existují některé parlamentní strany. Jsou tady ale i další uskupení. Sílu na vítězství ve volbách pravděpodobně nemáme, ale chceme i tady plnit roli spojovacího prvku, což je doménou KDU-ČSL. Kandidátka je velmi kvalitní, podařilo se nám na ni dostat i nezávislé starosty z menších obcí, chceme, aby byl slyšet i jejich hlas.

S čím vyrážíte do boje? Co lidem nabízíte jiného než ostatní strany?

Není možné zapomenout na dopravu, na zdravotnictví a další problémy regionu, ale to jsou právě ty body, na které se zaměřují všichni. KDU-ČSL tradičně klade velký důraz na sociální péči v regionu, ostatně právě těmto tématům jsme se úspěšně věnovali i v končícím volebním období. Co ale považujeme také za velmi důležité, je oblast životního prostředí, hlavně ochrana podzemní vody. Měly by to být postupné vytrvalé kroky, nebudeme slibovat nesplnitelné. Jde samozřejmě i o finanční možnosti kraje.

Jak byste si takovou podzemní vody ochranu představovali?

Je velká chyba, že za podzemní vody vlastně nikdo nemá zodpovědnost a tak je i péče o ni roztříštěná a velmi složitá. Kraj by měl vyvinout iniciativu, aby se voda jako komplexní a strategická surovina sjednotila pod jedno ministerstvo, nyní jde o ministerstva dvě - zemědělství a životního prostředí. Myslím, že kompromisem by do budoucna bylo ministerstvo pro místní rozvoj. O takových věcech je prostě nyní nutné diskutovat a hlavně začít opravdu jednat.

Zmínil jste se o sociální oblasti - co vidíte jako prioritu v této oblasti?

Tato oblast zajímá lidi, až když se dostanou do problémů a začne se jich to týkat. Považujeme to za zásadní, protože bude přibývat seniorů, kteří potřebují péči a nemá se o ně kdo postarat. Je nutné propojit sociální oblast a zdravotnictví, protože doposud není koordinace například v platbách za pacienty a klienty ve stejném stavu v nemocnici nebo v ústavu sociálních služeb. Případy, které jsou na pomezí, by měly být lépe řešeny. Je nutné mít propracovaný legislativní rámec pro péči o lidi, kteří potřebují dlouhodobou pomoc státu. Zatímco sociální věci kraj na starosti má, tak zdravotnictví nikoliv, což je nutné změnit. To souvisí i s hospicovou péčí - jak se zaměřením na kamenné, tak i mobilní hospice.

To se dá ovlivnit na krajské úrovni?

Ano, protože sociální oblast má kraj na starosti, zdravotnicví je mnohem více závislé na státu a zdravotních pojišťovnách, ale je nutné to propojit.

Co se podařilo KDU-ČSL ve vedení Královéhradeckého kraje v posledních letech?

V obou oblastech, které jsme měli - životní prostředí i sociální oblast - bylo odvedeno kus systémové práce a ani v jedné se nemáme za co stydět. Podíleli jsme se i na ostatních věcech, protože rada přijímala rozhodnutí většinou v konsensu. Kromě toho jsme po celou dobu plnili roli jakéhosi neformálního spojovatele, což považuji za velmi důležité. Troufám si říci, že i proto přečkala koalice celé volební období.

V senátních volbách jste se postavil proti Martinu Červíčkovi a on zvítězil. Teď stojí v čele kandidátky ODS. Bude to odveta?

To snad ani ne, kraj je jiná disciplína. V Senátu to bylo “kdo s koho”, volby do krajského zastupitelstva probíhají poměrným způsobem, takže to bude úplně jiné a já to tak neberu.

S Martinem jsme hráli fotbal v jednom týmu, už jen proto to určitě není nic osobního. Ale o vítězství samozřejmě usilovat budeme a věřím, že lidé ocení jak silnou kandidátku, tak i témata, s nimiž do voleb jdeme.

