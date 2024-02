Farmaceutické firmy schválně brzdí vývoj nových léků i přírodní medicínu. Jde jim o zisk, ne o lidi

Internet, sociální sítě a v základu také docela obyčejná lidská upovídanost a touha pochlubit se vlastním objevem, případně zázračnou novinku poskytnout alespoň svým známým. To všechno mluví proti možnému spiknutí všeho a všech ve snaze utajit nové objevy, které by mohly zachraňovat životy, ale pro zisk několika vybraných lidí jsou lidstvu utajovány. Přesto tuto teorii podporují mnohé konspirační teorie a spousta z nás jim skutečně věří. Američané dokonce provedli rozsáhlý výzkum, aby zjistili, jak rozšířený tento názor ve společnosti je. Výsledky překvapily i vědce samotné.

Zajímavá studie a ještě zajímavější výsledky

Jak to dopadlo? Celých sedmatřicet procent respondentů se přiklánělo k názoru, že jsou zatajovány přírodní léky na rakovinu jen proto, aby měly farmaceutické firmy vyšší zisky, a podle dvaceti procent z nich je zakázáno pravdivě informovat o rakovinotvorných důsledcích mobilního telefonování. Stejné množství lidí pak věří, že pediatři očkují děti nebezpečnými vakcínami, i když o jejich negativním účinku dobře vědí.

Alespoň s jednou ze šesti předložených konspiračních teorií ve výzkumu pak souhlasila téměř polovina dotazovaných. Je to neuvěřitelné číslo? Ano, obava lidí z jakéhosi spiknutí tajné vládnoucí skupiny je obrovská. A to dokonce v době, kdy se prostřednictvím internetu dozvídáme mnohdy i státní tajemství, která jsou na hranici válečného nebezpečí.

Neuvěřitelné „informace“

Jsou Američané v důvěře v konspirační teorie Čechům hodně vzdálení? To bychom si velmi fandili. Stačí si vzpomenout na nedávnou pandemii covidu, očkování a vášnivé diskuse, které se kolem tohoto tématu rozpoutaly. „Jak se může někdo divit, že se rozumní lidé proti téhle diktatuře bránili?“ nechce ani dnes věřit padesátiletá paní Ladislava. „Všichni vědí, že to byla jen komedie, sami politici se očkovat nedali, i v televizi bylo vidět, že jim píchají něco jiného, jen aby ukázali, že jdou ovcím příkladem. Oni svoje děti očkovat nedali a nás tím zabíjeli,“ vrátila se k době nedávno minulé vysokoškolsky vzdělaná úřednice, která má v téhle otázce jasno. „Navíc se dobře ví, že jsou léky, které zničí rakovinu krve za pár týdnů. Jsou to přírodní metody, ale o těch se nesmí mluvit, protože jsou zadarmo. Kdyby to nějaký lékař doporučil, musí se bát o vlastní život,“ potvrzuje další vyznavačka konspiračních teorií výsledky zmiňované studie.

Cílená likvidace lidstva

A proč se to podle ní dělo a děje? I na to mají konspirační teoretici svoji odpověď. „Známá byla na konferenci a tam jasně říkali, že je lidstvo přemnožené, a tak je potřeba se víc jak poloviny lidí zbavit. Proto vypustili covid, proto očkovali ty, kteří by to jinak přečkali bez problémů,“ zvyšuje hlas paní Ladislava. „Je to svinstvo a my jsme jenom jejich pokusní králíci,“ ukončila rázně debatu, stoprocentně přesvědčená o oprávněnosti svého názoru. Jak je to možné a proč se k takovým teoriím lidé přiklánějí? To zkoumali také odborníci z České akademie věd a Češi si nevedli o nic líp než Američané. Konspiračním teoriím podle všeho věří na 40 % z nás. Proč a co s tím?

Internet jako inkubátor nesmyslů

Internet a sociální sítě jsou všemocné, cílené zobrazování informací podobných těm primárně vyhledávaným je pak jen jakousi „třešničkou na dortu“. Jednou vyhledaná konspirační teorie se pak takovému člověku vrací jako bumerang ze všech stran, až senzitivnější jedinec dojde k názoru, že „to přece říkají všichni rozumní lidé“. Tedy ti, s nimiž si dotyčný notuje a kteří jej v jeho názoru utvrzují.

Alternativa je základ

Jde-li navíc o vyznavače alternativního životního stylu nebo čínské medicíny či člověka, který se snaží přijít věcem na kloub vlastním selským rozumem, jejž chápe jako pravý opak toho, co je prezentováno v oficiálních médiích, je na problém zaděláno. Snaha o vysvětlování takových častých nesmyslů je potom těmito lidmi chápána jako diskriminace. A proč nás diskriminují? Přece právě proto, aby se ostatní nedozvěděli pravdu, kterou známe jen my, co nejsme ovce.

Zklamaní lidé

„Pocit rozčarování může mít mnoho podob a může se vyskytovat u lidí, kteří třeba propadli sociálním systémem a mají pocit, že je státní systém zklamal. Ale třeba i u osob, které mají extremistické politické názory, u fanoušků kryptoměn, stejně jako u lidí v exekucích. Víra v konspirační teorie je v každém případě do značné míry zrcadlem celé společnosti,“ potvrzuje podle serveru Akademie věd České republiky Marie Heřmanová ze Sociologického ústavu AV ČR, která mimo jiné zkoumá fungování sociálních sítí.

Jak na to?

Jak s tím bojovat? Podle filozofa a etika Davida Černého z Ústavu státu a práva AV ČR by mělo stačit pár hodin speciální výuky na školách. „Je důležité naučit děti myslet! Reforma českého školství je zcela nezbytná a mimořádně důležitá,“ zaměřuje se na výchovu mladé generace, která by snad mohla změnit myšlení. Podaří se to? Snad ano – i když jistě není vyloučeno, že je tady skupina lidí, která naše mozky ovládá natolik, že je dokáže přeprogramovat podle svých potřeb. Třeba prostřednictvím čipů, které nám zkorumpovaní lékaři vpravovali pod kůži při podvodném očkování proti covidu…

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Elvis Presley byl mafián a šla po něm FBI. Čemu všemu jsou lidé schopni uvěřit.