Ukrajina musí počítat s tím, že válku nevyhraje, říká generál Šedivý. Mluví o devastaci a bídě národa

Bojovat až do úplného konce, do posledního Ukrajince, jak se v minulosti vyjádřil prezident Volodymyr Zelenskyj, příliš nedává smysl. „Nelze zdevastovat vlastní národ, uvrhnout ho do bídy a beznaděje. Pro Ukrajinu by to znamenalo katastrofu,“ říká v rozhovoru pro Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky generál Jiří Šedivý.

Co bude, když Ukrajina Rusy nevytlačí?

Rozhodnutí však bude na Ukrajincích, na vedení země i na jejích obyvatelích. Podle Šedivého už se vedou zákulisní debaty o tom, jaké varianty by byly na stole ve chvíli, kdy by Rusové neprolomili ukrajinskou ofenzivu, Ukrajinci by ale zároveň nedokázali okupanty ze svého území vytlačit. Zatím je to však hudba budoucnosti. „Ani jedna strana ještě nevyčerpala svůj potenciál,“ doplňuje odborník.

Je možné očekávat, že Rusové během zimy podniknou nějaké zásadní vojenské operace?

Ofenziva dle mého názoru určitě přijde, ale spíš až na jaře. Rusové sice budou v zimě útočit, ale pravděpodobně na úrovni taktických operací. Na velkou ofenzivu potřebují čas, pokud by ji plánovali, musela by začít už v listopadu, což se nestalo. Současné aktivity na frontě tak spíš směřují k vylepšování postavení vojsk a výchozích prostorů.

Mistr Sun: Kniha o důmyslném útoku „Vojevůdce je sloup podpírající stát. Stát je silný, dokud je sloup celý, stát je slabý, když je sloup rozkotán.“

Válka na Ukrajině samozřejmě stále může skončit vítězstvím napadené země, co se ale musí stát, aby to takto dopadlo?

Rychlost a z toho plynoucí moment překvapení. Rychlost zjišťování informací, zpracování analýz, rozhodování a předávání úkolů vykonavatelům. Moderní téma, jako je umělá inteligence, by mělo být samozřejmostí a sovětský způsob rozhodování bez ohledu na řadové vojáky se musí vypustit z portfolia vyšších ukrajinských velitelů. Ustanovení o rychlosti platí i ve vztahu k fyzické rychlosti. Bez rychlého a překvapivého manévru vojsky a palbou nelze dosáhnout operačního nebo strategického překvapení. Američané mimo jiné vytýkají Ukrajincům slabé strategické maskování a maskování operací. Znamená to, že je potřeba mnohem širší komplex opatření, nejenom zabránění vizuálnímu pozorování. Mnohem důležitější je například aplikace nových technologií radioelektronického boje.

I zde je asi nejdůležitější rychlost, souhlasíte?

Jednoznačně. Protože má Ukrajina jen omezený čas, i my musíme být rychlejší. Přece se připravují i Rusové, kteří na podzim zmobilizovali další svazky, až 300 tisíc vojáků. Podle prezidenta Putina má Rusko na ukrajinské frontě 617 tisíc vojáků. Zároveň Putin s tímto údajem znovu potvrdil, že bude tzv. speciální operace pokračovat až do splnění jejích cílů, což bylo specifikováno nejenom na čtyři dříve oznámené oblasti, ale i na oblast Charkovskou.

Síla je to obrovská. Je namístě strašení Ruskem ve stylu, že bude za pár měsíců v Pobaltí, nebo snad dokonce ve Varšavě?

Ruskem bychom strašit neměli, ale my i ukrajinské vedení musíme být připraveni řešit nejenom varianty absolutního úspěchu, ale i to, že nebude v silách Ukrajiny okupační armádu ze svého území vytlačit. Pro útočníka i pro obránce platí existence pozitivních a negativních limitů.

Co to znamená?

Útočník, tedy Rusko, v optimistické variantě naznačuje, že vojenský limit z pozitivního pohledu je obsazení uvedených oblastí, tedy většiny levého, východního břehu Dněpru. Další postup by znamenal značné ztráty a vyčerpání ruské populace a ekonomiky. Další pronikání do ukrajinského území by nepřineslo zásadní zisky. Nehledě na potíže způsobené ztrátou mezinárodního postavení, což by nevyvážily vztahy k současným ruským spojencům. Jednoduše, další postup by ztrácel logiku. Tím by se ale nevyloučil ruský cíl, kterým je změna režimu na Ukrajině. Ruský negativní limit je udržet současný stav, nejméně však Krym. To je určitě limit, za který Rusové neustoupí, a jsou odhodláni obětovat téměř vše.

Mistr Sun: Kniha o prázdném a plném „Hlavní znamenitost ovšem spočívá ve vlastní nevyzpytatelnosti. V nevyzpytatelnosti, kterou neprohlédnou ani nejvynalézavější špehové.“

Rozumím. A stejně tak mají své limity i obránci, že?

Přesně tak. Ten pozitivní je pro Ukrajinu v tomto roce zastavit další ruskou ofenzivu, přejít do protiofenzivy a vytlačit Rusy z většiny svého území. Kritickým momentem je již zmíněný Krym. Do jaké míry bude zdůvodnitelné obětovat mnoho tisíc ukrajinských vojáků, je politické rozhodnutí a možná na tom bude záviset vůle ukrajinského národa bojovat až do „vítězného konce“. Ale vedení Ukrajiny i my se musíme připravit na nejhorší variantu, negativní limit. A tím je stav, kdy se sice Rusům nepodaří prolomit ukrajinskou obranu, ale ani Ukrajina nebude schopna výrazně zatlačit Rusy zpět z ukrajinského území.

Co se pak bude dít?

Přijde rozhodování. Snahy a přání Ukrajinců vyhnat Rusy ze svého území jsou sice legitimní, ale cena je tak obrovská, že ztrácí smysl. Nelze zdevastovat vlastní národ, uvrhnout ho do bídy a beznaděje. Pro Ukrajinu by to znamenalo katastrofu, exodus občanů do Evropy s očekávatelnými důsledky pro budoucnost Ukrajiny. O probírání této varianty už probleskují zprávy z politického zákulisí. Rozhodnutí ale musí padnout na Ukrajině a musí jej učinit Ukrajinci. Dnes obě strany nevidí důvod k jednání, protože ještě nevyčerpaly svůj potenciál a mají před sebou limity – pro ně pozitivního řešení.

