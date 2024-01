Ukrajina potřebuje letecké a dalekonosné palebné zbraně, což potvrzuje například i Richard Hooker, analytik amerického politologického institutu Atlantic Council. Jenže se nezdá, že by se Západ na takovou dodávku v dohledné době chystal, a válka na Ukrajině se tak může snadno dostat do fáze, kdy budou mít Rusové jasně navrch.

Nejednotné vedení Ukrajiny

Navíc to vypadá, že ukrajinské vedení je rozhádané a nejednotné. „Dát se dohromady je dnes asi jejich největší úkol. Informace o neshodách mezi prezidentem Zelenským a generálem Zalužným, kritika starosty Kyjeva Klička a dalších funkcionářů jsou varováním, které musí být vztyčeným prstem pro období této zimy a celého roku 2024,“ vysvětluje v rozhovoru pro Čtidoma bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky generál Jiří Šedivý.

Mistr Sun: Kniha o důmyslném útoku „Obecná pravidla vedení války: Hlavní je zachovat jednotu vlastního státu, až na druhém místě je rozprášit cizí vojsko.“

Měl by v tom nějakou roli sehrát i Brusel, třeba „spojit“ znesvářené strany?

Brusel bohužel hodně uškodil. Zaměstnává nejvyšší vedení Ukrajiny tím, zda bude, nebo nebude zahájen proces vstupu do EU nebo zda někdy bude Ukrajina členem NATO. Samozřejmě, že má právo na to, aby se stala členem těchto organizací, ale teď musí být 100% úsilí věnováno schopnosti Ukrajiny se bránit nadcházejícímu tlaku Ruska rozšířit území pod jeho kontrolou.

Prezident Zelenskyj by se tedy měl spíš soustředit na domácí problémy?

Bezesporu! A my mu musíme pomoct. Má za cíl zase sjednotit Ukrajinu, jako to bylo v počátku ruské agrese. Je těžká doba, ale musí se překonat. Možné budoucí rozhodnutí zmobilizovat do jarní ofenzívy 500 000 vojáků bude hodně složitý úkol a bude to vyžadovat hodně úsilí. Prezident Zelenskyj a jeho tým mají také za úkol připravit stát na to, aby se udržela morálka i na místech, kde je dnes hodně nízká.

Mluvíme o prostých vojácích?

Nejen těch, jde i o vysoké velení a obyvatelstvo Ukrajiny. Je to těžké, ale musí se bezpodmínečně omezit vliv ruské dezinformační kampaně na ukrajinský lid. Ukrajinské vedení čeká objektivní analýza chyb, ale neměly by padat hlavy. Na řešení sporů je čas po válce. Nutné je konsolidovat armádu. Velitelský sbor má zimní období na to, aby znova zformoval útvary, svazky a svazy jednotlivých druhů vojsk. K tomu bude nutné podle velení ukrajinské armády provést další vlnu mobilizace. My, stejně jako USA musíme pochopit těžkou situaci Ukrajiny, a pokud to jde, poslat zpět na Ukrajinu muže, kteří jsou schopni bojovat.

Mistr Sun: Kniha o důmyslném útoku: „Hlavní je uchovat celistvost vlastních vojů, až na druhém místě je rozdrtit cizí oddíly.“

Minimálně v poslední době je to ze strany Západu spíš o slovech než nějaké zásadní konkrétní pomoci, souhlasíte?

Je to tak. Pokud naši politici nekonečně říkají, že když Ukrajina padne, tak to pro nás bude tragické, protože Rusko bude mít volnou cestu na Západ, pak bychom měli udělat vše pro to, aby se tak nestalo. Úplnou samozřejmostí je dodat Ukrajině vše, co potřebuje. Ale jen letouny F-16 to nezachrání. Armáda je tak silná, jak je silný stát a ekonomika schopná zásobovat armádu.

Kde vidíte největší slabiny ukrajinské armády?

Ve velitelském sboru střední a vyšší úrovně. Máme omezený čas je vyškolit. Nemusí být za každou cenu vysíláni do zahraničí, účinnější by bylo školit tyto velitele a důstojníky štábu přímo na Ukrajině. Samozřejmě při zachování všech potřebných bezpečnostních opatření.

Když Ukrajinci plánovali zatím poslední ofenzívu, informace unikaly a Rusové se stihli v pohodě připravit. To byla jedna z chyb nezkušených velitelů?

Ano, taková situace už se nesmí opakovat. Vykřikovat do světa, na jaké cíle se má útočit, to je opravdu velmi špatné. A je tu ještě jedna věc – bezpilotní prostředky jsou fenomén této války, ale nejsou jediným prostředkem vedoucím k úspěchu. Tím je opravdu už zmíněná komplexnost bojových sestav a schopnost skrýt vlastní úmysl použití vojsk.

