Únosci za letu zastřelili piloty, letadlo skončilo v bažinách. Zůstává ale řada otázek

Místní rybář Sulaim Sharu z vesnice Tanjung Kupang, kde se letadlo zřítilo, pro deník Toronto Star letos vzpomínal: „Byli jsme s ostatními rybáři uprostřed lovu krevet, když jsem uslyšel hlasitý dunivý zvuk. Podíval jsem se na noční oblohu a všiml si, že je tam letadlo, ale svítí pouze jeho přední část, zatímco křídla ne. Zvuk byl podobný autobusu jedoucímu do kopce, ale mnohem hlasitější. Najednou do moře kolem nás padaly gumové, kovové a plastové díly. Zvedli jsme je a uviděli logo Malaysia Airlines. Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, co se děje, a pak mi to došlo – z nebe padalo letadlo. Uvědomil jsem si, že před jeho pádem došlo k masivní explozi, potom se letadlo otočilo a zřítilo se. Dojeli jsme ke břehu a auty dojeli k bažinám, kam dopadlo. Všude byly rozbité části těl – nikdy nezapomenu na to, co jsem viděl.“

Letadlo bylo uneseno

Bylo 4. prosince 1977 v 7:21 večer, když se měl Boeing 737 pilotovaný kapitánem G. K. Ganjoorem a prvním důstojníkem Kamarulzamanem Jalilem připravovat na sestup do cílového letiště. Místo toho se na palubě letadla s 93 cestujícími a 7 členy posádky začalo odehrávat drama. Pozemní kontrola instruovala posádku před přistáním a povolila sestup k cílovému letišti. První důstojník ale oznámil, že na palubě jsou únosci, a potom požádal o přesměrování letu do Singapuru.

Řízení letového provozu informovalo ostatní letadla v okolí a zajistilo jejich rozestupy od uneseného letadla. Ve spolupráci s dispečery v Singapuru komunikovali s piloty při nasměrování letounu na letiště v Singapuru a při jeho klesání. Poslední kontakt s letadlem byl uskutečněn v 8:12. V 8:35 přišla zpráva, že letadlo explodovalo ve vzduchu a zřítilo se do bažin poblíž města Gelang Patah v Johoru.

Hlasové zapisovače prozradily, co se na palubě stalo

Nález hlasových zapisovačů částečně poodhalil, co se na palubě letadla před zřícením odehrálo. Posádka nejprve slyšela klepání na dveře kokpitu, když se únosci dožadovali vstupu do kabiny. Tehdy posádka ohlásila pozemnímu řízení, že na palubě jsou neidentifikovaní únosci, domnívali se, že jde o příslušníky japonské Rudé armády. Poté byly slyšet zvuky, jak se únosci násilím dostali do kokpitu letadla a vznesli požadavek, aby letadlo pokračovalo do Singapuru. Kapitán požádal únosce o povolení přistát na letišti v Subangu kvůli doplnění paliva, protože to letadlu zbývalo pouze na hodinu letu. Únosci však jeho žádost zamítli.

Poté kapitán oznámil pozemnímu řízení: „Nyní pokračujeme do Singapuru.“ V posledních několika minutách nahrávek z hlasového záznamníku v kokpitu vyšetřovatelé slyšeli rozhovor mezi piloty a únosci o tom, že letadlu dojde palivo, než se dostane do Singapuru. Z nahrávek je potom zřejmé, že došlo k potyčce, při které se patrně ozbrojený doprovod letadla snažil získat znovu kontrolu nad letadlem. Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že při této potyčce byli zastřeleni oba piloti. V tu chvíli se zřejmě letadlo vymklo kontrole, přešlo do pádu, během kterého došlo k destrukci trupu a v jeho důsledku ke vznícení paliva. Letadlo se rozpadlo ještě za letu.

Hrůzné místo havárie

Po nehodě bylo na místě zahájeno masivní pozemní, námořní a letecké pátrání. Místo havárie bylo popsáno jako čirá hrůza, protože ostatky obětí, trosky jejich osobních věcí a kousky trupu letadla byly roztroušeny asi tři čtvrtě míle kolem místa dopadu. Těla obětí byla spálena k nepoznání, jejich části byly nalezeny i v korunách stromů. S ohledem na nemožnost identifikace obětí bylo rozhodnuto, že těla nebudou rodinám vydána a budou pohřbena v hromadném hrobě. Jména obětí byla vytesána na pamětním pomníku.

Zdroje: thestar.com, nst.com, Wikipedie

