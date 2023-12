Pekelnice Jílková vařila v Kotli největší politické lháře. Výhrůžky smrtí ji dohnaly k psychiatrovi

Možná „nechtěně zábavný“ Kotel byl jeden čas tahounem televize Nova. Kdybyste byli na základní škole a Michaela Jílková byla školnice, rozhodně byste se nechtěli projít po čerstvě vytřené podlaze. Pořad se vysílal v přímém přenosu v letech 1998–2005 ve večerních hodinách. Koncept spočíval v tom, že byl do pořadu pozván host a přítomné publikum mu pokládalo otázky. Prostředí připomínalo kotel. Diváci často pískali, pokřikovali a vulgárně hosty uráželi. Není divu, že se tam hostům moc nechtělo. O významné persony však neměla Jílková nouzi.

Úzkosti a strach o rodinu

Ačkoliv uměla zkrotit nejednoho agresivního hosta, i na ni to občas bylo až moc. Když pořad vymýšlela, konzultovala jej celý s psychiatrem, kam se později chodila svěřovat s výhrůžkami, které jí chodily. Jedna z takových byla, že bude i s dětmi viset na lampě veřejného osvětlení. Na lehkou váhu to však zřejmě nebere. V pořadu Máte slovo totiž její bezpečí hlídá dokonce ochranka. Většinu vyhrocených situací však zvládne Jílková sama. Pokud je někdo agresivní, vulgární nebo rasistický, odebere mu Jílková slovo a příště už se do publika nepodívá.

Začaly se u ní projevovat úzkosti, které řešila u psycholožky, ta jí ale příliš nepomohla. „Zažila jsem tam, že se o něčem rozpovídáte, chce se vám i plakat, a na druhé straně se ozve – končíme, čas vypršel!“ posteskla si moderátorka v rozhovoru pro Český rozhlas. Musela se naučit vypnout mozek a zpracovat si negativní emoce sama. A že nešlo o žádný humorný pořad, si pamatuje takřka každý. A to se Jílková občas smilovala, aby z politiků neudělala úplné blbce. Sama přiznala, že někdy ví víc než oni.

Jsem nejzkušenější moderátorka, říká Jílková

Sama sebe považuje takřka za povolanou. „Já jsem úplně nejzkušenější. A odjakživa mně strašně vadilo to jejich pokrytectví,“ řekla o politicích pro Deník N. Podle ní devadesát procent politiků lidmi opovrhuje, jsou jim úplně ukradení.

Když hodnotila pro server Aktualne.cz současnou politickou situaci, rázně řekla, že je to vláda od vlády horší. „Kdo má jiný politický názor, tak je hlupák. Prosím vás, kde to jsme. Politici doslova ignorují, co lidi trápí, a to mi nikdo nevymluví. Je to arogance a mě to štve. Mají nás za úplný póvl nebo blbce, zneužívají voliče,“ nechala se slyšet. Nutno říct, že právě ona se stala pověstným postrachem politiků, a i když dnes už moderuje na České televizi, pro mnoho diváků navždy zůstane tou drsnou ženou, která v Kotli uvařila, koho si zamanula.

