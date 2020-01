Český Mount Rushmore existuje. Unikátní pískovcové divadlo vám vyrazí dech

Sníte o tom vidět legendární Mount Rushmore, ovšem nemáte čas ani peníze, abyste si udělali výlet do Jižní Dakoty? Pak nesmutněte, protože podobné místo existuje i v České republice. Kde se legendární Čertovy hlavy nacházejí a kdo je vlastně nechal vytesat?

Monumentální skalní skulptury se nacházejí u obce Želízy, které jsou poblíž u Liběchova. Řadu reliéfů nechal vytesat v polovině 19. století do pískovcových skal sochař Václav Levý. Čertovy hlavy jsou asi 9 metrů vysoké skalní refiéfy dvou obřích hlav, které jsou vytesané do pískovcových bloků v borovém lese nad obcí Želížy v okrese Mělník.

Nemá v Čechách obdoby

Už jen z hlediska rozměrů se jedná v českých poměrech o zcela unikátní dílo. Zasloužil se o něj sochař Václav Levý, který ho vytvořil v letech 1841 - 1846. Levý byl kuchařem liběchovského zámku a později jeden z nejvýznamnějších sochařů 19. století. Jeho pozdější díla dokonce naleznete také v kostele sv. Karla Boromejského a též v chrámu sv. Víta v Praze.

Čertovy hlavy kdysi na nezalesněném vrchu strašily pocestné, dnes k nim ale musíte vystoupat do kopce. S hrdostí se dá tvrdit, že po sochách amerických prezidentů v Jižní Dakotě jsou to jedny z největších soch v přírodě na světě. Zajímavé jsou jejich oči, zorničky mají tvar šesticípé hvězdy.

Majitel liběchovského panství Antonín Veith talent Levého podporoval, jak mohl. Poslal ho na studia do Prahy a později i do Mnichova. Ve druhé polovině 19. století Václav Levý žil a pracoval v Římě, následně až své smrti v roce 1870 v Praze, kde k jeho žákům patřil i Václav Myslbek.

Volná přístupnost po modré turistické značce

Ta začíná u obecního úřadu v Želízech. Dále je tu také jeskyně Klácelka s prostorem před jeskyní, které se říká Blaník. Na tomto místě je možné si prohlédnout rozměrné reliéfy Jana Žižky, Prokopa Holého, Zdeňka Zásmuckého a také trpaslíky, kteří kovají zbraně pro Blanické rytíře.

Samotná jeskyně skrývá symboly lidských vlastností ve zvířecích podobách, a to podle námětu bajek Františka Matouše Klácela. Právě tímto způsobem také vznikl název jeskyně. Při procházce po modré turistické značce najdete ještě ve skále vytesaného hada přeťatého sekerou a také ženou s harfou, které se říká Harfenice.

Jak se k hlavám dostat?

Nejjednodušší je dopravit se do obce Želízy. Z Prahy se tam dostanete jednoduchým způsobem. Stačí se dopravit na holešovické nádraží a odtud pokračovat autobusem přímo do Želíz. Cesta zabere necelých 45 minut. Autobusy tu jezdí každou hodinu, pokud ovšem pojedete na výlet o víkendu, pak se připravte na to, že spoje pojedou pouze jednou za dvě hodiny.