Chcete být milionářem: Soutěž, ve které zabiják vyhrál statisíce a ani jednou se neusmál

Prvním moderátorem a tím vůbec nejoblíbenějším byl zesnulý Vladimír Čech. Když ho nahradil Martin Preiss, kterého dnes můžete vidět coby tajemného Pivoňku v seriálu ZOO, mnoho diváků bylo zklamaných. V moderátorském křesle se ukázal také Ondřej Hejma.

Na Primě pak po několikaleté pauze Roman Šmucler. Na konkurenční stanici ale pořad dlouho nevydržel. Na Nově se těšil obrovské popularitě mnoho let. Dokonce je dodnes reprízován na stanici Nova Gold.

Vědomostní souboj

Soutěžící mohli vyhrát až 10 milionů, podle veřejně dostupných informací se však jen dvěma soutěžícím podařilo vyhrát 2,5 milionu korun, víc nikdy. Ačkoliv se o to někteří pokoušeli.

Mezi záchytné body patřila částka 10 000 Kč a 320 000 Kč, jež udávaly minimální částku, kterou si po jejich překročení soutěžící odnese, pokud zodpoví následnou otázku špatně.

Pár měsíců před vraždou vyhrál statisíce

V populárním pořadu soutěžil také Viktor Kalivoda, který si odnesl krásných 320 tisíc. Dnes je známý jako „lesní vrah“. V roce 2005 totiž v lese u Brna a u Kladna zastřelil tři lidi. Jeho plány byly ale původně daleko větší. Inspirací mu byla údajně Olga Hepnarová.

Když se účastnil soutěže Chcete být milionářem, měl téměř celou dobu nezměněný výraz. Emoce byste na něm nepoznali. Prezentoval se jako člověk, který toho příliš nenamluví, a na otázky odpověděl vždy stručně a jasně. Když se ho tehdejší moderátor Viktor Preiss ptal, jestli to pro něj byly nervy, řekl, že jen minimální. Ani vysoká výhra ho nepřiměla k úsměvu.

Pocházel z vážené rodiny

Bez zajímavosti není, že Viktor Kalivoda se narodil lékařce a pracovníkovi sekretariátu vedení NATO. Sám vystudoval gymnázium, kde na něj dodnes vzpomínají jako na lehce nadprůměrného studenta. Po škole chtěl studovat matematiku, byly to ale neúspěchy v partnerských vztazích, které ho podle jeho slov přinutily vraždit.

V říjnu 2005 zavraždil manžele Ludvíkovy, kteří šli do lesa na dřevo. O pár dní později zavraždil na Kladensku Jaroslava Lendóciho, který byl na procházce se psem. Když ho policie zadržela, chystal se dle svých slov u Křivoklátska vraždit znovu. Soud ho poslal do vězení na doživotí. Podle znalců byla jeho motivem sebedestrukce. Tíhu viny ale tehdy neunesl. Ve Valdicích spáchal sebevraždu.

Z dopisu lesního vraha

Jeho poslední dopis později zveřejnil Český rozhlas. „Nechtěl jsem si přiznat, že jsem blázen, a všem jsem říkal, že vím, proč jsem to udělal, a že mi to není líto. V začátcích toho všeho jsem si koupil v knihkupectví knížku o psychiatrii. Tehdy jsem ještě nemyslel na Olgu Hepnarovou, takže jsem se našel jen jako schizoidní typ s depresí. Ale pamatuji si, že příznaky jako zrakové halucinace, vkládání myšlenek 30 let mrtvé dívky nebo záseky myšlení jsou příznaky schizofrenie. Každopádně nejsem normální.“

Napsal, že je mu činů líto a stydí se za ně. „Především Vám chci napsat, že nic z toho, co se stalo, není vaše vina. Plně si uvědomuji, co jsem udělal, a lituji toho. Zabil jsem tři lidi a narušil tím životy jejich příbuzných a přátel, nemluvě o vás. Kdybych to mohl nějak vrátit, tak to udělám.“

Zdroj: redakce, dvojka.rozhlas.cz, ctidoma.cz, refresher.cz