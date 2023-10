Noční můra všech rodičů: Syna našli ve sklepě bez známek života. Recidivista ho nalákal na limonádu

Chlapci, kterému můžeme říkat třeba Tomáš, bylo teprve sedm let, když se před několika lety stala tragédie, která se zkrátka stát neměla. Jednoho dne se vydal spolu se svými sourozenci ven, ale v době, kdy se měl vrátit domů, jej rodiče vyhlíželi marně. Protože šlo stále ještě o malé dítě, strach na sebe nenechal dlouho čekat, a tak se po krátké chvíli vydali na průzkum okolí domu, v němž Tomáš se svojí rodinou žil. Bohužel neúspěšně. Nezbývalo nic jiného, než zalarmovat policii, která v takových případech samozřejmě neváhá.

Pátrání netrvalo dlouho, ale úlevu nepřineslo

Rozběhlo se pátrání, teď už v režii odborníků, kteří nemuseli hledat dlouho, než chlapce našli ve sklepě nedalekého činžáku. Přesněji řečeno, k hrůznému zjištění všech zúčastněných jen jeho již bezvládné tělo bez známek života. Na místo během několika chvil proto dorazili kriminalisté, kteří mají na starosti vyšetřování těch nejzávažnějších trestních činů. Chlapci už nikdo pomoci nemohl, ale objasnit příčinu jeho smrti a hlavně vypátrat vraha – to byl nyní hlavní a jediný úkol, který před nimi stál. Nikdo si jistě nechce ani představovat, co museli v takové chvíli prožívat rodiče malé oběti.

Hrůzná zjištění

Člověk by nemusel být ani specialista, aby na první pohled poznal, že nešlo o nehodu, ale jednoznačně o vraždu. Dítě do sklepa kdosi zavlekl a zbavil života. Jak, proč a kdo? Na první otázku brzy odpověděl patolog, který konstatoval, že byl chlapec udušen. Jako odpověď na další neznámou v téhle složité úloze, tedy „proč“, se jevil nejpravděpodobněji sexuální motiv.

V tu chvíli zbývalo už jen jediné, ale to nejzásadnější. Jednoznačně ukázat na pachatele. Rozjelo se proto kolečko dotazování, pátrání a výpovědí každého, kdo by mohl chlapce během posledního odpoledne jeho života jen zběžně zahlédnout. Zanedlouho měli policisté pohromadě zjištění, která z více směrů ukazovala na muže, s nímž byl Tomáš v nedávné minulosti několikrát v kontaktu, a to dokonce i osudného dne.

Pravděpodobný pachatel žil v sousedství

Muž, kterého začali vyšetřovatelé brzy považovat za možného a celkem pravděpodobného pachatele, neměl právě minulost, kterou by se mohl chlubit v životopisu. Vyhazov z učení kvůli drogám, o zaměstnání zavadil jen občas, ale zato policisté jej znali velmi dobře. Jen se dočkal dospělosti, začal se pohybovat nejen na hraně, ale mnohdy za hranou zákona, a to dokonce i v oblasti pohlavního zneužívání dětí. S ohledem na tyto svoje problémy byl také již léčen na psychiatrii. Teď se bohužel zdálo, že patrně bez většího výsledku. Podstoupil také odvykací pobyt v protialkoholní léčebně, odkud se domů vrátil teprve před pár dny. A jeho první kroky nevedly nikam jinam než do hospody.

Chlapce přesvědčil limonádou

Pivem se už odpoledne posilnil i v den, který byl posledním pro malého Tomáše. Když se problematický muž vracel z restaurace, potkal chlapce před domem, a protože šlo o souseda, nedalo mu moc práce přesvědčit ho, aby spolu zašli na limonádu. Důvěru malého kluka si získal snadno, a tak když jej při návratu domů požádal, aby mu pomohl nanosit uhlí ze sklepa, chlapec neváhal. Nemohl domyslet, co ho může čekat. V temném sklepení na něj muž sexuálně zaútočil, a když se dítě bránilo, neudržel nervy na uzdě a chlapcovu přirozenému odporu udělal rázný a definitivní konec.

Vrah se odsoudil sám

Třetí z bolestivých otázek byla tedy také odpovězena. A i když chlapce už nikdo vzkřísit nemohl, dávala práce policistů naději na spravedlivý soud s vrahem. Ten ale nakonec vzal rozsudek i jeho výkon do vlastních rukou a po dvou měsících byly veškeré další kroky v tomto případu zastaveny, protože nebylo koho soudit. I když se muži první dva pokusy o sebevraždu nezdařily, napotřetí už to vyšlo.

Zdroj: Policie ČR, krizport, Aktuálně

