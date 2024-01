Musíme se připravit na problémy: Sluneční maximum udeří dříve a mnohem silněji, než se čekalo

Slunce dosáhne vrcholu své aktivity mnohem dříve a jeho projevy budou mnohem silnější, než ještě nedávno vědci předpovídali. Co to pro nás znamená? Ještě v roce 2019 vypadalo všechno o mnoho jinak, nyní se zdá, že se musíme připravit na problémy, které taková situace může přinést. Na druhou stranu to ale také znamená krásnou podívanou.