Nebyli tři, nebyli králové a kdo ví, jak se ti chlapi jmenovali. Historie zamávala i s biblickou klasikou

Je to tak trochu jako z Dumasova románu: K novorozenému Ježíškovi přišli tři králové. Tedy králové – oni to byli spíš mudrci, kterým říkáme králové. A ještě jinak: byli to spíš mágové, kterým se později říkalo mudrci, a teď se domníváme, že šlo o krále. Ale co když se za podivným světlem na obloze šli podívat, jak se někteří domnívají, tři astronomové? A navíc vlastně ani nemuseli být tři. Rozplést tuhle vánoční hádanku není vůbec jednoduché.

Všechno je jinak?

Co se vlastně odehrává v tomto příběhu, který se podobá buď podivné pohádce, nebo hodně dlouhému vtipu? Jde samozřejmě o příběh biblický, upravený mnoha a mnoha dalšími přepisovateli a připisovateli do takové podoby, v jaké tuto historku známe dnes.

Ježíšek se narodil ve chlévě v Betlémě, jasná hvězda přivedla nejprve pastýře z okolí, později za ním doputovali také tři králové, kteří mu přinesli ony známé dary – tedy zlato, myrhu a kadidlo. Problém je v tom, že Bible nemluví ani o králích, a dokonce ani o tom, že by gratulanti z dálných zemí měli být právě tři.

Od Matouše po dnešek

Původ této legendy nalezneme v Matoušově evangeliu, kde se hovoří o mázích, kteří přišli z Východu. K jesličkám je dovedla hvězda. A v tuhle chvíli můžeme začít spekulovat jak o jejich počtu, tak o „ukazateli“, který je dovedl na správné místo. Jak bylo již řečeno, ani Matouš se nezmiňuje o počtu vzácných návštěvníků. Dary jsou ale jasné a ty jsou tři. Až pozdější věřící začali patrně zvažovat, že pro takovou příležitost jistě každý přinesl svůj příspěvek do kolébky. Tedy: tři dary, to máme tři mudrce… A pak je tu ještě číslo tři, které má pro mnohá náboženství přímo mystický význam.

Opravdu to byla kometa?

A teď ještě k té kometě. Dnes už se vědci domnívají, že pokud opravdu krále, mudrce nebo kohokoliv, kdo se přišel na novorozeného Spasitele podívat, přivedlo jasné světlo na obloze, pravděpodobně to nebyla kometa, ale spíš Jupiter v konjunkci se Saturnem. A není to vlastně jedno? Hlavní je, že našli cestu.

Ostatně – měli k tomu pravděpodobně ty nejlepší schopnosti, protože slovo mág odkazuje přes mnoho kliček k jejich původu jako následovníkům perského proroka Zarathuštry, kteří se na tehdejší dobu hluboce zabývali astronomií a astrologií. Kdo jiný by tedy mohl tak přesně následovat nebeský útvar, ať už šlo o cokoliv?

Pokladník, král světla a ochránce

Když už někdo (patrně v 8. století) stanovil, že nejvhodnější počet mudrců nebo králů bude tři, pak také museli dostat jména, abychom si je nepletli. Jaká poselství nesou? Tak třeba Kašpar, který má svátek přímo na Tři krále, tedy 6. ledna – takhle přesně na den to vyšlo – je jméno perského původu a mohli bychom jej vysvětlit jako strážce pokladu nebo pokladník.

Melichar, lépe řečeno jeho původní podoba Melchior, je oproti tomu původu hebrejského a jde o krále světla. A Baltazar? V tomto případě bychom měli hledat jeho původ v babylonské říši a lze jej vyložit trochu složitěji jako Bůh ať ochraňuje krále. Jak je vidět, všichni králové mají velmi příhodná jména a tak to má být.

Zdroj: lignoma.com, bibleinfo.com, Wikipedie

KAM DÁL: Těsnohlídkův vánoční strom nebyl první. Ozdobené větve byly již dávno součástí tradice plné krve a bolesti.