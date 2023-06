V pražském potoku Botiči byla nalezena těla několika mrtvých lidí. Policisté vytáhli z vody oběti i vraha

Malebná zákoutí kolem potoka Botič mohou zvát k odpočinku nebo k milostným schůzkám, ale jsou i lidé, kteří tady hledají něco docela jiného: skrytá místa pro svoje nekalé úmysly. V historii se takových našlo bohužel hned několik a jejich oběti se nedočkaly příštího dne.

Kriminalisté manželovi smutek nevěřili

Jeden z tragických příběhů spojených s Botičem se odehrál jen několik dní po začátku roku 1987 a jeho zveřejnění tehdy vyvolalo nejen velkou senzaci, ale i obavy. Policisté našli v potoce mrtvolu ženy, která, jak se zdálo, byla zneužita a zavražděna. Její manžel, který manželčino zmizení ohlásil na Nový rok, byl tou zprávou zdánlivě zdrcen, ale kriminalistům neušlo, že se tady děje něco zvláštního. Místo nešťastného vdovce v muži brzy viděli možného vraha a tím směrem také vedli svoje pátrání. Nemýlili se…

Z vdovce byl rázem vrah

Tehdejší žhavou novinkou byl detektor lži, který se jeden z mladých vyšetřovatelů rozhodl na muže použít. Manžel zavražděné ženy, vystavený takovému stresu, se nemohl dost dobře soustředit na svůj herecký výkon a brzy přiznal všechno, co chtěl utajit. Svoji ženu zabil ze žárlivosti, ale aby měli policisté pátrání složitější a aby odvrátil pozornost sám od sebe, nafingoval její smrt jako následek brutálního znásilnění. Její tělo potom uložil do krabice od televizoru (to si dnes dokážou představit už jen ti dříve narození) a dopravil na tiché místo u Botiče. Tím, jak věřil, získal čas k přípravě na možné vyšetřování. Nepodařilo se mu to a zaslouženě putoval za mříže.

Vraha chytli během pár minut

Vražda z roku 1987 ale zdaleka není jediná, jež se pražského potoka týkala. Například poměrně nedávno, v říjnu roku 2019, našli kolemjdoucí v potoce tělo mrtvého muže. Stalo se to v Petrohradské ulici ve Vršovicích, nedaleko stadionu Bohemians 1905, a hned bylo zřejmé, že se oběť neutopila z nedbalosti. Mnohé bodné a řezné rány na mužově těle jasně svědčily o vraždě. Policisté tentokrát nezaváhali a doslova o několik minut později, jen co tělo vytáhli na břeh, zadrželi nedaleko pachatele krutého činu.

Vrahova sebevražda a nešťastná náhoda

Mrtvého muže vylovili policisté z Botiče také 16. července roku 2014. Tehdy se ale podle všeho nejednalo o vraždu, alespoň podle informací, které o této kauze proběhly tiskem. Muž se utopil ve vodní nádrži, která je součástí hostivařské části potoka. Ani ne o rok později byl v další části toku Botiče, známé jako Trojmezí, nalezen muž, jehož policisté identifikovali jako člověka, který se jen o několik dní dříve sám stal pachatelem vraždy. V tomto případě se jednalo o sebevraždu, kterou muž spáchal jen několik hodin poté, co zabíjel v podzemních garážích v Zahradním městě.

Botič, jehož voda hučí po lučinách, je tedy spíše místem, kde bychom si měli dávat velký pozor. Je zřejmé, že jde o místo, vyhledávané podivnými a hlavně nebezpečnými existencemi.

Zdroje: ceskatelevize, desitka, e15

KAM DÁL: Postava Matěje Karase je ve Specialistech jediná, která má vývoj. Ale i chyby.