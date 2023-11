Vražda, která inspirovala slavný seriál, se asi stala jinak. Všechny záhady z Twin Peaks už nerozluštíme

Nevyřešená vražda z roku 1908, která šokovala celý New York, byla tak děsivá, že téměř o století později byla inspirací pro příběh Laury Palmer v televizním seriálu Twin Peaks. Stejně jako fiktivní Palmer byla za záhadných okolností brutálně zabita i dvacetiletá Hazel Drew. Zemřela 7. července 1908 a její tělo bylo objeveno v jezírku 11. července. A čím hlouběji vyšetřovatelé zkoumali pozadí vraždy, tím byla záhada zamotanější.

Autoři seriálu David Bushman a Mark Givens se k tomuto případu vrátili ve své nové knize Vražda v Teal's Pond: Hazel Drew a záhada, která inspirovala Twin Peaks. Jejich rekonstrukce zločinu a jeho následků odhalila četné rozpory ohledně možné identity vraha i v životě Drew samotné ve dnech, které vedly k její smrti. Upozornili také na nesrovnalosti při vyšetřování.

Strašidelný příběh od babičky

Spolutvůrce seriálu Mark Frost se o oběti doslechl, když jako malý chlapec navštívil své prarodiče v jejich letním sídle v Upstate, asi 32 kilometrů od Troy v New Yorku. Frostova babička ho provedla strašidelným příběhem, ve kterém se zmiňovala o mrtvé ženě, která byla nalezena plovoucí v nedalekém rybníku. Obraz mu utkvěl v paměti a znovu se objevil po letech v knize.

Bushman a Givens se o příběhu dozvěděli v roce 2013, když se o něm Frost zmínil ve vyprávění o Twin Peaks, které se konalo na univerzitě v jižní Karolíně. Oba příběh zaujal, samozřejmě byli fascinováni nerozluštěnou záhadou. Ponořili se tedy do archivů a zjistili vše, co bylo v té době dostupné.

Neměli možnosti, jak zajistit důkazy

Frost si však nepamatoval mnoho podrobností o smrti Hazel Drew, napřed dokonce tvrdil, že se jmenovala Hazel Grey. Takže když Bushman a Givens poprvé nahlédli do jejího příběhu, nenašli zhola nic. Později si naštěstí uvědomili, že podrobnosti o vraždě se shodují s popisy Hazel Drew, která byla zabita v Tabortonu.

Kousky skládačky jejího života a smrti tak do sebe začaly konečně zapadat. „Bez možností forenzní vědy, jako je například analýza DNA, vyšetřování v roce 1908 narazilo do zdi, nemohlo pokračovat,“ řekl Bushman pro Live Science. Vyšetřovatelé udělali to nejlepší, co mohli, aby získali důkazy, vyslechli lidi, kteří ji viděli v posledních dnech života apod. Jenže výsledky vyšetřování podle autorů seriálu vyvolaly víc otázek, než odpovědí.

Mocní muži mimo podezření

Drew pocházela z chudé rodiny a od 14 let pracovala jako služebná v domácnosti, celkem se vystřídala u tří bohatých, významných mužů. „Byly to tři extrémně mocní, politicky propojení lidé, z nichž dva kandidovali na starostu a jeden z nich byl městský inženýr,“ vysvětlil Bushman. Ale Drew nečekaně opustila práci několik dní před svou smrtí za extrémně záhadných okolností. „Dokonce ani její nejbližší přátelé nevěděli, že to udělá.“

Její zaměstnavatelé nebyli nikdy obviněni z ničeho nekalého, ovšem dva z nich byli zapleteni do skandálu během doby, kdy pro ně pracovala. Možná tak viděla nebo slyšela něco kompromitujícího, což ji vystavilo nebezpečí. V té době ale policie považovala za pravděpodobnější podezřelé jejího strýce a místního dospívajícího farmáře. I proto, že ani jeden z nich neměl na dobu činu alibi.

Tajemné dopisy plné násilí

Když Drew opustila práci, známý ji zahlédl na vlakovém nádraží. Jediný vlak, který v té době odjížděl, mířil na sever do Albany. To se ale ve spisech neobjevilo. Drew byla také mnohem společenštější, než její rodina původně uváděla. Ačkoliv ji její teta a příbuzní nejprve popsali policii a reportérům jako domácí typ a plachou, zbožnou dívku, „která nikdy nebyla venku s chlapci“, dopisy, které Drew uchovávala, odhalily, že měla mnoho obdivovatelů. „A jeden z nich psal jazykem, který se vyjadřoval hodně násilně,“ uvedl Givens.

V jednom dopise se muž jménem Harry omluvil za to, že jí pohmoždil zápěstí. Poté napsal: „Měl bych žít jen pro svou dámu s blond vlasy a mít na ni milé vzpomínky, být jí věrný až do smrti,“ nastínil Givens během prezentace na Comic Conu v New Yorku. Je možné, že Drew se nakonec s tajemným Harrym opět sešla, což jí bylo osudné. Nebo měla podobné styky i s jinými muži?

Věděli, kdo je vrah?

V Městečku Twin Peaks spolu dvě hlavní postavy – Audrey Horne a agent FBI Dale Cooper – hovoří o tom, jak jsou tajemství nebezpečná. „A je nepopiratelné, že Hazel nějaké tajemství měla, možná dokonce několik,” myslí si Bushman. Zahrnovalo jedno z těch tajemství totožnost osoby, která ji zabila?

Jarvis O'Brien, okresní prokurátor okresu Rensselaer pověřený vyšetřováním, v jednu chvíli oznámil, že ví, kdo je vrah. Ale nakonec nikdo nebyl z trestného činu obviněn. Zatímco Bushman a Givens uzavírají knihu svými vlastními závěry o tom, kdo Drew zavraždil, mnoho částí příběhu zůstává skryto. Možná navždy.

Zdroje: redakce, livescience.com, Městečko Twin Peaks, hazeldrew.com

