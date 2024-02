Žena náhle vzplála a uhořela. Plameny šířil její vlastní tuk, okolí bylo téměř nedotčené

Když 2. července 1951 navštívil Mary v Saint Petersburgu na Floridě její syn, doktor Richard Reeser, řekla mu, že si vzala lehká sedativa, která se v té době užívala zejména k uklidnění pacientů před operací. Také mu sdělila, že než půjde spát, dá si ještě dvě, aby si pořádně odpočinula a nic ji nevyrušilo. Přesně to se také stalo a starší paní usnula ve svém čalouněném křesle.

Deformovaná lebka, noha ve střevíčku

Druhý den ráno majitel domu ohlásil, že kolem páté hodiny ranní cítil kouř. Nakonec to ale nijak neřešil, možná si myslel, že někdo prostě nevypnul sporák nebo připálil jídlo. K této teorii ho vedlo i to, že nikde nebyly plameny, žádná panika apod. Až o tři hodiny později se spekulace kolem požáru objevily znovu, když šla doručovatelka k Mary s telegramem. Na chodbě byly podle její výpovědi dokonce saze a klika byla příliš horká na to, aby se dala uchopit.

Doručovatelka tedy požádala malíře, kteří pracovali v jednom z bytů, aby jí pomohli dostat se dovnitř. To, co pak viděli, bylo skutečně děsivé: ostatky Mary Reeser. Její lebka byla údajně deformovaná na velikost šálku, měla jen část páteře. Ale snad nejhorší pohled se jim naskytl na levou nohu ubohé ženy, na které měla stále nazutý černý saténový pantoflíček. Kůže kolem byla přitom naprosto netknutá s tím, že zbytek těla byl v podstatě spálený na uhel.

Byt byl ohněm prakticky netknutý

Co dělalo tento případ ještě zvláštnější, byly prostory bytu. Aby mohlo tělo vzplát, muselo se dostat na teplotu kolem 3 000 stupňů Fahrenheita a vydržet tak tři až čtyři hodiny. Jenže kolem křesla, ve kterém žena seděla, nebyly znát téměř žádné známky požáru. Stěny nevykazovaly žádné známky ožehnutí, barva byla původní. Vypínače sice byly roztaveny, ale zásuvky byly stále plně funkční. Svícny se také roztavily, ale jejich knoty stály vzpřímeně a hromádka novin blízko křesla byla nepoškozena. Mariini sousedé o požáru také nevěděli.

FBI nakonec prohlásila, že Mary byla sežehnuta efektem knotu, kdy oblečení oběti nasákne rozpuštěným lidským tukem a funguje jako knot svíčky. Protože užívala prášky na spaní, kriminalisté předpokládali, že při kouření upadla do bezvědomí a zapálila si noční košili. Mnoho lidí se však přiklánělo k tomu, že šlo o samovznícení, což by nebyl ani zdaleka první případ, který se stal. Ve hře byla i teorie o vraždě, tu však policisté brzy zamítli.

Zdroje: parade.com, allthatsinteresting.com, tampabay.com

