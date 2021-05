Královna Viktorie byla skoro tak široká, jako byla vysoká. Nakonec zůstala sama a v depresích

Její vláda nad Spojeným královstvím je označována jako viktoriánské období a je charakteristická bouřlivým průmyslovým, politickým, vědeckým a vojenským rozvojem britských území. Tohle ví o královně Viktorii většina, je tu ale 5 věcí, které až tak známé nejsou.

Její výška téměř odpovídala její šířce

Královna Viktorie měřila pouze něco málo přes 150 centimetrů. Později také, i přes svůj malý vzrůst, "dokynula" do pro mnohé nečekaného obvodu - na konci svého života měla kolem pasu téměř 130 centimetrů. Tento fakt je potvrzený neuvěřitelnou velikostí její noční košile a spodního prádla, vydražených v aukci v roce 2009.

Požádala o ruku svého manžela

Královna Viktorie se poprvé setkala se svým budoucím manželem, princem Albertem, když jí bylo 16 let. Viktorii se Albert líbil hned od první chvíle a 5 dní po jejich prvním setkání, roku 1839, ho požádala o ruku (Albert ji o ruku požádat nemohl, protože byla královnou). Jejich manželství bylo podle královnina diáře velmi vášnivé. „Bez něj by všechny věci ztratily svůj půvab,“ napsala.

Byla vychovávána jen matkou, později ji čekal stejný osud

Viktorie byla jediným dítětem Edwarda, vévody z Kentu, který zemřel na zápal plic v roce 1820. V té době jí byl jen necelý rok. Dětství prožila v Kensingtonském paláci, kde žila se svou matkou, Viktorií Saxe-Saalfieldovou-Coburgovou, vévodkyní z Kentu.

Přesto se Viktorie později matce odcizila a spoléhala spíše na rady svého milovaného strýce Leopolda a její guvernantky Luise (později baronky) Lehzenové. Poté, co se stala královnou, se přestěhovala do Buckinghamského paláce. Svou matku odsunula do vzdáleného komplexu a vyhodila jejího poradce, Conroye, který ji podle královny Viktorie ovládal.

Její manžel, princ Albert, předčasně zemřel na tyfus v roce 1861. Královna upadla po zbytek života do depresí, zůstala sama stejně jako její matka.

Byla prvním známým monarchou trpícím hemofilií

Hemofilie, porucha srážlivosti krve, způsobená mutací chromozomu X, může být v rodinách přenášena po mateřské linii. Ženy jsou však obvykle jen nositelkami. Porucha srážení krve může v „lepším“ případě způsobit nadměrné krvácení a extrémní bolest, v horším případě i smrt.

Viktoriin syn Leopold, vévoda z Albany, zemřel poté, co uklouzl a spadl. Ztratil velké množství krve. Jejího vnuka Friedricha postihl podobný osud, vykrvácel ve věku 2 let. Když se Victoriini potomci přiženili do královských rodin v Evropě, nechtěně rozšířili nemoc z Británie do šlechtických rodů Německa, Ruska a Španělska.

Během její vlády se ji pokusili zabít nejméně šestkrát

V roce 1840 vystřelil Edward Oxford dva výstřely na kočár královny, když projížděla Londýnem. Útočník byl obviněn z velezrady, ale z důvodu šílenství byl shledán nevinným. Další potenciální vrah, John Francis, zkusil v roce 1842 zaútočit na královnin kočár hned dvakrát. Neúspěšně. Ve stejném roce se John William Bean pokusil na královnu vystřelit ze zbraně nabité papírem a tabákem, ale "kupodivu" nefungovala.

V letech 1849 a 1850 přišly další dva útoky, opět na královnin kočár. Prvním útočníkem byl Ir William Hamilton, druhým bývalý armádní důstojník Robert Pate, který královnu udeřil holí. Posledním útočníkem v březnu 1882 byl nespokojený skotský básník Roderick Maclean. Střílel na královnu pistolí, zatímco její kočár opouštěl vlakové nádraží Windsor.

Maclean se údajně o atentát na královnu v minulosti pokusil už celkem sedmkrát. Byl také shledán šíleným a odsouzen k doživotnímu azylu. Po každém z pokusů o atentát se popularita královny Victorie mezi britskou veřejností o trochu zvýšila. Všechno zlé...znáte to.

Zdroj: History

KAM DÁL: Co má covid-19 společného s nádory ledvin a klíšťovou encefalitidou? Vysvětlují známí lékaři.