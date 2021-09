Nejpodceňovanější vynález na světě. Geniální tiskař změnil svět, ale sám skončil v dluzích

V naší civilizaci je mnoho úžasných vynálezů, které zásadně změnily svět. Letadlo, automobil, lednice, ale mnozí zapomínají na velmi nenápadný a to víc významný knihtisk. Jméno Johanna Gutenberga hraje ve vývoji světa zcela zásadní roli. Bez něj by totiž neexistovala masová média tak, jak je známe dnes. V polovině 15. století dovedl do dokonalosti staré čínské a mezopotámské techniky a vynalezl stroj, který stál u zrodu masového šíření informací v podstatě po celém světě…