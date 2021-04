Tragédie, které šlo zabránit. Jeden z největších školních masakrů v Columbine způsobila šikana

Tragický příběh na Columbine High School se stal hlavním tématem dokumentárního filmu Bowling for Columbine známého aktivisty Michaela Moora. Útok dvou chlapců Erica Harrise (18) a Dylana Klebolda (17) rozvířil téma snadné přístupnosti zbraní a munice v USA. Satirický pohled zohledňuje všechny prvky americké mentality ve vztahu k masivnímu ozbrojování. Když se však vrátíme k událostem, které se 20. dubna 1999 staly ve škole Columbine, zjistíme, že hlavní motivy obou střelců policie znala už dávno před útokem.

Šikana a počítačová hra

Útočník Eric Harris se musel často stěhovat, protože jeho otec byl pilotem v americké armádě. Poté, co opustil rodinu, usadil se mladý Eric s matkou v Coloradu. Ve volném čase se věnoval převážně hraní počítačových her. Byl velkým fanouškem hry Doom II., o které referoval i na svém blogu.

Zlom v jeho životě přišel poté, co byl terčem brutální šikany. Svůj blog začal obohacovat o nenávistné komentáře vůči škole, rodině a celé společnosti. V té době už se přátelil s Dylanem, který mu později stál po boku při osudném masakru.

Po udání byl Eric vyšetřován policií, která měla dokonce provést domovní prohlídku, ta se ale nakonec neuskutečnila. Eric a Dylan se společně pokusili vykrást dodávku a za trest museli absolvovat psychologické terapie. Za svoje činy se chlapci omluvili, psychologové sezení pokládali za pozitivní a Eric smazal všechny nenávistné komentáře z blogu. Uzavřel se zpět do ulity, kde nadále zdokonaloval své schopnosti ve hře Doom.

Eric se neúspěšně hlásil do armády a začal si psát místo blogu nenávistný deník. Dylan změnil svoje chování po setkání s Ericem. Nebýt jeho, nikdy se k podobnému činu neodhodlal. Byl sportovec, měl přátele a byl nadprůměrně inteligentní. Od Dylanovy kamarádky si však obstarali s Ericem zbraně a k tragédii už nebylo daleko.

Masakr v knihovně

Oba studenti přijeli vyzbrojeni do školy v černých kabátech a černých brýlích na očích. V původním plánu měly kolem 11 h. vybouchnout dvě propanbutanové bomby v jídelně, kde se v té chvíli pohybovalo 450 lidí. Nálože však selhaly. Útočníci tak začali likvidovat spolužáky “ručně”.

Útok začal již před školou a pokračoval na chodbách. Největší masakr se odehrál v knihovně, kde zastřelili deset lidí za pouhých sedm minut. Střelbu údajně s úsměvem krutě komentovali. Oba se následně přesunuli do jídelny, kde se pokusili zničit nevybuchlé nálože. To se podařilo až díky molotovovu koktejlu.

Následujících deset minut se toulali po škole, stříleli do věcí a odebrali se zpět do knihovny, kde proběhla přestřelka s policií. Následně spáchali sebevraždu. První se zastřelil Eric střelou z upilované brokovnice do hlavy a následně i Dylan, který si namířil pistoli Tec-9 na spánek.

Velmi silná rekonstrukce školního masakru vznikla v roce 2003 ve filmu uznávaného režiséra Guse Van Santa ve filmu Slon. Tragédii ve škole Columbine připomíná památník. Ve společnosti tento incident otevřel hned několik kontroverzních témat. Ať už šlo o vliv násilných počítačových her na děti, či nadměrné užívání antidepresiv. Zásadní téma však zaznívá v souvislosti s dostupností zbraní na americkém trhu.

