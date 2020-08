Rapper Rytmus o novém dokumentu Tempos: Vždycky jsem si šel sobecky za svým

Rappera Rytmuse můžete na naší a slovenské hudební scéně vídat už neuvěřitelných třicet let. Když s tímto stylem hudby začínal, nikdo mu nedával šanci, přesto se nevzdal a stal se jedním z nejúspěšnějších a nejbohatších umělců naší vlasti. Nyní o něm vznikl nový zajímavý dokument.

Dokument Rytmus: Tempos přináší výjimečný pohled na celou Rytmusovu kariéru od úplných počátků až po dnešní pozici uznávané a obdivované hvězdy a celebrity. Příběh rappera Rytmuse je současně i příběhem rapu a hiphopu u nás.

„I když mě okolí málokdy chápalo, tak jsem si vždycky sobecky šel za svým cílem. Byly to dlouhé tři dekády kráčení proti proudu. Jediné, co jsem chtěl, bylo uznání. A respekt,“ svěřil se samotný Patrik Rytmus Vrbovský.

Prohry, výhry, fakta

Hudební dokument Tempos je příběhem Patrika Rytmuse Vrbovského a jeho třiceti leté dráhy rappera. Film není dalším rodinným medailonkem, snímek Tempos mapuje dlouhou a neopakovatelnou hudební kariéru od naprosté nuly až na vrchol. Svůj příběh vypráví Rytmus s pomocí jedinečných a nikdy nezveřejněných záběrů a za přispění řady dalších muzikantů, kteří během dlouhé doby zkřížili jeho cestu a Rytmusovu tvorbu nějakým způsobem ovlivnili. Nebo byli ovlivněni.

Osobní zpověď

Vedle historie jednoho hudebního žánru u nás, je Rytmus: Tempos osobní film. Rytmus v něm odhaluje zákulisí, nečekané nástrahy a zklamání, které v kariéře zažil. Přiznává situace, které ho změnily a posílily do dalšího boje se životem. Důležité momenty Rytmusovy kariéry jsou pojaty jako hrané rekonstrukce, v nichž hlavní postavu zastupují v různých dobách hned dva dvojníci.

„Buď prohraju, nebo vyhraju. Střed pro mě neexistuje. Tak jsem na rapové scéně vždy fungoval,“ prozrazuje svůj smysl života Rytmus.

Život Rytmuse

A je to tak, kdo se s ním někdy potkal, ví, že miluje preciznost, originalitu a luxus. Vždy chce být ve všem nejlepší. Poslední rok ho však zaměstnává nejvíce prvorozený syn Samuel, kterého má s partnerkou Jasmínou Alagič. O tom, že je Rytmus považován za odborníka ve svém oboru svědčí i fakt, že byl několikrát vybrán jako porotce talentových soutěží. Na podzim 2010 se stal jedním z porotců druhé řady televizní soutěže Česko Slovenská Superstar a začátkem února 2012 se společně se svou tehdy ještě partnerkou Darou Rolins a hudebníky Michalem Davidem či Pepou Vojtkem stal jedním z koučů televizní soutěže Hlas Česko Slovenska.

Trapas na svatbě

Kromě toho, jak se řeší, zda je Patrik příkladným otcem, se také dost dlouho řešil trapas, který se mu stal na vlastní svatbě. „Jsem ochotný pro tebe zemřít, navěky v mém srdci a krvi,“ četl své nastávající Jasmíně z papíru. To samozřejmě u muže, který si za svou kariéru pamatuje stovky textů plných vulgarit, vyvolává rozpaky. Nervozita prý překvapila i samotného rappera, tudíž se nakonec rozhodl ke svému poklesku veřejně vyjádřit. „Motýli v břiše a nervozita z něčeho, co je poprvé. Tři minuty před obřadem jsem si napsal na papír slib ve stylu básně, aby bylo každé slovo do detailu silné,“ pozradil na svém Instagramu.

Vy se nyní můžete těšit na nový dokument, který vám ukáže, jakou sílu má slovo. Premiéra by měla v Čechách proběhnout příští měsíc.

