Nešťastnou Janu Šulcovou ničila nevěra, alkohol, nemoci i diváci. Rodina ji pohřbila pod cizím jménem

Svoji vysněnou kariéru rozjela Jana Šulcová už jako velmi mladá a brzy ji objevil svět kamer a filmových příběhů. Zdálo se, že se nic nemůže pokazit, navíc podle svých vlastních slov dostávala role, které ji dělaly u diváků ještě oblíbenější. Neprávem opouštěné ženy, matky a dobrosrdečné postavy nemohou snad žádného herce divákům zošklivit. Jestliže je herečka navíc tak pohledná, jako byla právě Jana Šulcová, kariéra jen kvete. Brzy se k tomu přidala i velká láska, která měla vydržet celý život. Jenomže nevydržela…

Vdávala se brzy?

Herečka se vdávala na dnešní poměry celkem brzy, ve svých dvaadvaceti letech, za stejně starého hereckého kolegu Oldřicha Víznera. V roce 1969 ale byl takový věk u svatby absolutně běžný a navíc všechno naznačovalo, že tenhle vztah zkrátka musí fungovat na věky. „Přála jsem si, aby Oldřich umřel dřív než já,“ prozradila herečka s tím, že nechtěla, aby se musel trápit jejím odchodem. Tak velká láska to byla.

Osudová nevěra

Věčné časy, jak už to v naší republice chodí, vydržely téměř dvacet let, než přišel rok 1988 a s ním i nová láska Oldřicha Víznera. Po několika měsících její manžel skutečně odešel a Janě Šulcové se zhroutil celý svět. „Byl to pád z hvězdného nebe na dno Macochy,“ prozradila herečka ve své zpovědi v pořadu České televize. Rozvod přišel po listopadové revoluci, kdy se divadelní a filmové hvězdě navíc vytratily i pracovní příležitosti a odešla z divadla. Šok, který utrpěla, ji srazil na úplné dno.

Alkohol všechno zkazil

V kritických chvílích, kdy potřebovala na všechny problémy, které se kolem ní kupily, zapomenout, sáhla dříve tolik milovaná herečka k alkoholu. Několik následujících let pak nad jejím životem převzal vládu a nebyl to vůbec hezký pohled. Kdysi nádherná žena se měnila před očima k nepoznání, dokonce se o ni musely v těžkých chvílích starat její dvě dcery, které se z manželství s Oldřichem Víznerem narodily. Když už se zdálo být všechno beznadějné, stal se doslova zázrak a herečka se ze svých alkoholových problémů začala oklepávat. Pak ale přišla další životní rána.

Z problémů do neštěstí

Těžká životní etapa a víc než nezdravý životní styl se podepsaly na jejím zdravotním stavu. Jestliže se vyvlékla ze spárů bájného démona alkoholu, stanula na nové hranici svého života, kterou jí nastavila nemoc slinivky. Ta nepřečkala přemíru pití a vypověděla službu a nedlouho poté se objevily další problémy, tentokrát se štítnou žlázou. Dokonce musela podstoupit také operaci oka, po které se dočkala od lidí velmi nelichotivých komentářů ohledně svého dočasného vzhledu. Stres začal pracovat naplno a odborná pomoc byla znovu potřeba. I ten ale díky své povaze a pomoci rodiny překonala a po deseti letech problémů, alkoholu a neštěstí se naplno vrátila k práci a spokojenému životu. Takový konec špatných let je možné každému jen z duše přát.

Silná žena Jana Šulcová

Jana Šulcová, jedna z hvězd nejlepší komedie století, filmu S tebou mě baví svět, zemřela v minulém roce celkem nečekaně na srdeční selhání. Její rodina pak uspořádala poslední rozloučení v úzké společnosti, dokonce ani nebyl oznámen čas obřadu. Na oficiálním panelu v motolském krematoriu bylo místo jejího skutečného jména uvedeno jméno postavy z jejího zmiňovaného nejznámějšího filmu: Kateřina Horáková. Stejně tak datum narození bylo změněno na rok vzniku filmu, tedy na 1983.

Odešla tak herečka, která i přes složitou etapu svého života, plnou slz a trápení, zvládla návrat do života a k jeho radostem. Filmy, v nichž excelovala, nám ale budou její hereckou virtuozitu stále připomínat.

