Vlasta Burian dostal za film tolik jako dělník za třináct let. Měl všechno, i nejlepší auto ze Zbrojovky

Dostat za pár týdnů natáčení nového filmu tolik peněz, že by na ně obyčejný dělník musel pracovat zhruba třináct let, to byla realita, kterou žil v době mezi světovými válkami král komiků Vlasta Burian. Samozřejmě se to nepodařilo vždy, ale příliš hluboko pod svoji taxu by jistě jít nechtěl. Jeho odměna za natáčení se vyšplhala i ke stu tisíců korun, zatímco běžné dělnické profese bývaly ohodnoceny týdenním platem kolem 160 korun, šlo tedy o nějakých šest set čtyřicet korun měsíčně. Uvážíme-li, že Vlasta Burian ve své době točil filmy jako na běžícím páse, opravdu nemohl mít hluboko do kapsy.

Mohl tušit, co dělá?

Svoje bohatství si král komiků uměl užívat. Později se také ukázalo, že dobře udělal. Po druhé světové válce se totiž soudruzi rozhodli udělat z něj kolaboranta a veškeré jeho bývalé výsady se staly bezcennými. Mezi světovými válkami si ale svých peněz užíval plnými doušky. Proto také neměl problém vybrat si auto, které se mu zkrátka líbilo. Stálo tehdy dvaadvacet tisíc korun a vyráběla jej brněnská Zbrojovka.

Zetka ze Zbrojovky

Šlo o tak zvanou Zetku, auto vyráběné v době míru, kdy byl pramalý zájem o původně hlavní artikl továrny, tedy o zbraně. Majitelé Zbrojovky se tedy rozhodli k odvážnému kroku a jako ve známé pohádce, kde v době klidu lili z olova místo kulí písmena, tak i ve Zbrojovce začali místo kulometů vyjíždět z vrat výrobní haly auta. Je ale potřeba podotknout, že se tahle vize neosvědčila natolik, aby se vedení továrny mohlo radovat. Přesto měly Zetky u mnohých úspěch a Vlasta Burian mezi takové rozhodně patřil.

Auta Zbrojovku málem položila

První model, který se ve Zbrojovce vyráběl, nesl označení Disk, a kdyby nebylo dost odhodlání k překonávání problémů, patrně by historii automobilů v téhle firmě zahájil i ukončil. Bylo to auto sice hezké na pohled, ale rozhodně ne technicky dokonalé, ani prodejně úspěšné. Změna konstruktéra a invence nového mladého inženýra ale výrobu brněnských automobilů posunula tím správným směrem. Další byl kabriolet s plátěnou střechou, typ Z4. Šlo o vůz, který svými technickými vlastnosti už splňoval všechno, co se po něm mohlo v té době chtít. Jeho posádka dokonce zvítězila v tehdy populárním závodě Tisíc mil československých. A právě v něm mohl být brzy nato vídán Vlasta Burian. Dal za něj kolem dvaadvaceti tisíc korun.

Burian i Hurvínek

I když měly Zetky podporu známých osobností, jako byl věhlasný král komiků, a reklamu jim dělal i Hurvínek, jejich výroba trvala jen několik let a vyrobeny byly pouhé stovky těchto vozů. Přišel rok 1936 a v Evropě se schylovalo k dalšímu ozbrojenému konfliktu a ministerstvo národní obrany vydalo jasný pokyn: konec experimentů s automobily, obnovení výroby zbraní! Přesto se Zetky i díky Vlastovi Burianovi a jeho astronomickým honorářům, které mu dovolily prakticky cokoliv, zapsaly do naší automobilové historie.

