Krásná dovolená vedle těch, co přišli o vše: Rhodos

Celá Evropa vypravuje na Rhodos evakuační letadla, a dokonce i český premiér přislíbil dva armádní stroje, aby pomohly s evakuací českých turistů. Ve stejné době jiná letadla, najatá našimi cestovními kancelářemi, odvážejí na tento ostrov další turisty.

Po příletu neměli hotel

Argumentem cestovních kanceláří je to, že je zasažena malá část ostrova, takže údajně není důvod k tomu, aby další turisté nemohli odcestovat do míst, která nejsou zasažena. Je přitom zřejmé, že turisté ze zasažených oblastí musí někde přenocovat do doby, než budou dopraveni na letiště. To samozřejmě snižuje kapacitu i těch hotelů, které nejsou přímo v epicentru katastrofy. Přesvědčila se o tom i mladá maminka, která se o své zážitky podělila s ČT 24. Její hotel ji nepřijal, protože byl plný evakuovaných turistů ze zasažených hotelů. Se svými dětmi je v nejistotě, jak její cesta dopadne, kde budou třeba už zítra spát.

Krásná dovolená vedle těch, co přišli o vše

Rozsáhlý požár na Rhodosu nepostihl jen turisty, ale i místní obyvatele. Někteří z nich si zachránili holý život, v plamenech však zůstal veškerý jejich majetek. Hasiči s vypětím sil bojují s živlem, je jen velkým štěstím, že do doby, kdy tento článek vznikl, nebyla hlášená žádná oběť. Je přinejmenším zvláštní odlétat na dovolenou na takové místo. Nemluvě o tom, že letiště jsou přeplněná evakuujícími se turisty, kteří – často bez dokladů, jen v plavkách – čekají na svůj repatriační let. Letiště potřebují spíše svou kapacitu uvolnit, než přijímat další turisty. V této situaci budí chování cestovních kanceláří přinejmenším rozpaky.

Cestovní kanceláře: čekáme na rozhodnutí úřadů

Cestovní kanceláře se odkazují na fakt, že místní autority, stejně jako naše ministerstvo zahraničí, nevyhlásily celý ostrov jako nebezpečnou zónu, kam se nesmí cestovat. Prý by tak při zrušení zájezdu cestovní kanceláře zasáhly do práv jejich klientů, kteří na svou dovolenou chtějí odletět do své objednané destinace. Zároveň však přiznávají, že jejich delegáti na místě nemají šanci zvládnout pomoc těm, kteří byli požárem zasaženi. Na místě jsou již ministerští úředníci a MZČR „doporučuje“ na Rhodos necestovat. Což zatím není pro cestovky závazné.