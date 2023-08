Všechno se rozsypalo setkáním s otcovou milenkou. Přišla jsem kvůli tomu o mámu, říká Katka

Když jsem se jednou vydala do neznámé pražské restaurace, chtěla jsem jen dobrý oběd mezi schůzkami. Zcela náhodou a několik desítek kilometrů od domova jsem potkala svého otce. S milenkou.

Viděla jsem, jak ji líbá

Nevěřím na náhody, a tak jsem si říkala, že to tak zkrátka mělo být. Věřila jsem, že dostávám znamení, abych to řekla mámě. Nechtěla jsem, aby dál žila ve lži. Vždyť si pětatřicet let myslela, že má doma báječného chlapa, a on jí přitom sprostě lže.

Táta mě tehdy neviděl, otočila jsem se ve dveřích. Viděla jsem, jak ji drží za ruku, líbá, objímá, hladí po tváři, usmívá se na ni. Už dlouho jsem ho neviděla, aby se takhle choval k mámě. Aby s ní mluvil o něčem jiném, než je večeře nebo úklid. Je mi jasné, že manželství po tolika letech vypadá zhola jinak než vášnivá láska na začátku vztahu. Ale nedokázala jsem to pochopit. Bylo to, jako by mi někdo sebral veškeré iluze o muži, který pro mě byl idolem celá léta.

Máma mi to nevěřila

S představou, že jsem se to dozvěděla z nějakého důvodu, jsem se to po pár dnech rozhodla říct mámě. Její reakce mi vyrazila dech. Nejen, že mi to nevěřila, ale v podstatě mi řekla, abych odešla. Zůstala jsem stát za dveřmi našeho bytu s otevřenou pusou. To jsem ještě nevěděla, co přijde.

Přes počáteční nesouhlas máma na tátu vlítla, aby jí řekl pravdu, a on po krátkém zapírání přiznal, že s údajnou Lenkou má nejen poměr, ale také čtyřleté dítě, na které pravidelně platí a tráví s ním čas. Takže já mám bráchu? Celé to znělo jako neuvěřitelný příběh.

Nechce moji pomoc

A to bylo to úskalí, které mi moje maminka nedokáže odpustit. Kvůli mně se dozvěděla, že má táta jinde potomka. Kdyby nebylo mě, tak by to nevěděla, takhle ona mi to opakuje. A víte co? Jsem to já, kdo se tady cítí provinile. Táta se mnou nemluví vůbec.

Máma ke mně často jezdí, přespává a do rána mi povídá o tom, jaký je táta prevít. Využívá to jen k výčitkám, přemítá, kdo z nás je horší. Já, protože jsem to řekla, nebo on, protože to udělal? Když jí nabízím, ať se odstěhuje, nechce moji pomoc. Ačkoliv tvrdí, že hlavním důvodem, proč zůstává, jsou peníze. Jako uklízečka v místní škole si tolik nevydělá a ceny nájmů dnes? To by neutáhla.

Udělala jsem vůbec dobře, když jsem něco takového prozradila? Od té doby se naše rodina úplně rozpadla.

Zdroj: autorka vycházela z rozhovoru s Lucií (32)

