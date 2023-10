Zlatá labuť je jako kolovrátek: Kéž by už našli vraha Marty, byl by prostor také na jiný děj

Ústřední dějovou linkou druhé série se stala vražda pianistky Marty, kterou v prvních dílech znásilnil ředitel Bouchner. Ačkoliv všechny indicie ukazují na bývalou dědičku impéria Irenu Maškovou, bystrý divák ví, že v tom bude ještě zakopaný pes. Je to ale stále ještě zajímavé?

Zná Sofie vraha?

Na sociálních sítích vznikl nespočet skupin, které se zabývají různými detaily seriálu Zlatá labuť. Právě tam probíhají vášnivé diskuze o tom, kdo Martu ve skutečnosti zabil. A zatímco jedni vsázejí na Bouchnera, další na jeho ženu – a ti nejodvážnější na Grubera. V úvahu připadá také Lukáš Mašek nebo Sofie.

Právě prapodivná lékařka by mohla mít zájem na tom, aby odstranila Irenu a dostala se s Rudolfem do vedení firmy. Celou dobu v tom totiž vidí příležitost, jak přijít k velkým penězům. A jelikož jde podle indicií z první série o Němku, je jasné, že rodina Kučerových má na jejich svazku zájem. Stejně jako nahnali Petra do náruče lstivé Markéty, která se při čekání na porod baví tím, že udává lidi v obchodním domě. Kdo to mohl ovšem tušit, samozřejmě.

Překvapivé spojení s Markétou

Přesto se zdá, že ve Zlaté labuti snad už není jiná dějová linka. Irenu ženou na léčení kvůli tomu, že údajně zabila Martu – právě její homosexualita má způsobovat, že vraždí lidi a neumí se ovládat. Bouchner je do Zlaté labutě také dosazený navzdory znásilnění Marty a Kristýny. Bára touží zjistit, kdo zabil Martu. Lukáš vypadal, že miluje Martu. Je tam ještě vůbec prostor pro jiné postavy? Nebo se řeší totéž pořád dokola?

Na Báru a Petra už asi můžeme zapomenout. Jak rychle k sobě zahořeli vášní, tak rychle také zhasli. Ačkoliv se Petr Kučera tvářil jako hromádka neštěstí, že si musí vzít Markétu, pomilovat se s ní už mu takový problém nedělalo. A tak poté, co držela významně pár minut nohy nahoře, budou mít brzy malé Kučerátko. Teď je otázkou, zda Markéta přežije porod. Ačkoliv už nějaký čas v seriálu opakuje, že má tuberkulózu a v první sérii vypadala na umření, teď se jí evidentně nic tak hrozného neděje. Navíc to byla právě Sofie, se kterou se znala už dříve z Německa, a rovněž to byla Sofie, kdo jí tuberkulózu diagnostikoval. Že by nakonec tyhle dvě byly na všem domluvené a pomalu přebíraly vládu nad Zlatou labutí? Otázkou je, proč by to Němci v době druhé světové války dělali tak komplikovaně. Z historie víme, že pokud něco chtěli, rozhodně o tom, jak to získat, dlouho nepřemýšleli...

Zdroj: redakce, TV Nova, VOYO, Facebook

KAM DÁL: Smutný konec herce Jaroslava Drbohlava: Oslepl a selhaly mu orgány. Nedožil se ani čtyřicítky.