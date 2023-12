Co chystá Netflix a další streamovací služby v roce 2024: Kanibal Hojer, Avatar či severská hrůza

Hned na začátek se podívejme na nabídku tuzemské služby Voyo. Potěšíme zejména fanoušky krimi. Pokud máte rádi návraty do minulosti a hltali jste seriál Devadesátky, máme pro vás dobrou zprávu! Mladý režisér Pavel Soukup představí divákům kriminální sérii Metoda Markovič: Hojer. Již z názvu je patrné, že děj se bude točit kolem masového vraha a kanibala Ladislava Hojera. Vezme nás do minulosti, do doby mezi 70. a 80. léty, kdy se začaly objevovat jeho první sexuálně motivované vraždy. Zároveň film sleduje zrod české kriminalistické legendy Jiřího Markoviče, který proslul svou vlídností a lidskostí vůči podezřelým.

Milovníci zpěvačky Ivety Bartošové si přijdou příští rok také na své. Na Voyo si budou moci přehrát třetí a poslední díl životopisného seriálu s názvem Iveta. Vzhledem ke tragickému konci jejího života a událostem, které mu předcházely, se dá očekávat, že uzavření série bude v silně emotivním a dramatickém duchu. Milovníci sportu si budou moct přehrát dokument Do neba a do pekla II o praktikách v zákulisí slovenského fotbalu.

Co nás čeká na Netflixu

Netflix své fanoušky v roce 2024 nezklame, krom úplných novinek nabídne také pokračování sérií, na které mnoho lidí napjatě čeká. Například 5. sezónu Stranger Things, hororového seriálu o partě teenagerů situovaného do Ameriky 80. let. Pokračování se dočkají také diváci komiksové adaptace mysteriózního díla Sandman. Vrátí se také šílený korejský seriál Hra o oliheň (Squid Game), kde se hráči dostávají do rádoby dětské hry, která na první pohled vypadá, jako by byla vystřižena z japonské televize. Místo ostudného pádu do vody však neúspěšné hráče čeká smrt.

Své portfolio doplní Netflix i o zcela nové kousky. Pokud holdujete fantasy, určitě si nenechte ujít novou sérii Avatara s podtitulem Legenda o Aangovi. Ačkoliv již stejnojmenná série vznikla v roce 2005 a byla velmi úspěšná, nebude se jednat přímo o remake, přestože první série bude dle vyjádření tvůrců věrná své starší předloze.

Menší diváci se mohou těšit na poslední sérii velmi úspěšného animáku Sonic Prime, zpřístupněna by měla být již 11. ledna. Také žánr, který v poslední době zažívá nebývalý boom, skandinávské krimi, bude mít zastoupení v nabídce příštího roku. Namátkou můžeme zmínit například novou sérii The Breakthrough, která vznikla podle knihy Anny Bodin a Petera Sjölunda. Dalším dílem z chladného Švédska bude remake filmu Strul z roku 1988. Příznivci seriálu Mladá modrá krev (Young Royals) zaplesají nad novou sérií. Krimi však nebude pouze ze severských hájů, dočkáme se nového polského seriálu Detective Frost.

Dokumentární žánr nezůstane opomenut, další rok nám přinese i mnoho skandálních odhalení. Hned na Nový rok vyjde snímek Bitconned, který zachycuje příběh jednoho z největších podvodníků s kryptoměnou Raye Trapaniho. Na poslední den téhož měsíce je naplánováno vydání dlouho očekávané historické série Alexander: The Making of a God pojednávající o vzestupu a tažení Alexandra Velikého.

Zdroje: redakce, Nova.cz, IMDB

KAM DÁL:Nejočekávanější filmy roku 2024: Krotitelé duchů, Vetřelec a další, budou to žně