Obrovské bohatství pro každého z nás: V oceánech jsou ukryty miliony tun zlata, jen je vytěžit

Kam bychom se měli vydat, kdybychom chtěli po tak obrovském pokladu, který je uložen v oceánech, pátrat? To je vlastně úplně jedno, protože zlato je, jak vědci určili, obsaženo přímo ve vodě. Stačí tedy vyjet kamkoliv na pobřeží, třeba do Irska, Francie nebo Portugalska, a doslova se vykoupat ve zlatě.

Neskutečné hodnoty

Tak jednoduché to ale samozřejmě není, protože zlato je sice obsaženo ve vodě, ale ve velmi nízké koncentraci. Přesto jde v přepočtu o takové množství, jehož cena by pokryla rozpočet celých Spojených států amerických na více než čtyřicet let bez jakýchkoliv dalších příjmů. Kdo by jeho hodnotu raději přepočítával na HDP, došel by k závěru, že jde o hodnotu desetinásobku ročního hrubého domácího produktu v celosvětovém měřítku. A to je opravdu hodně!

Miliony litrů, kilometrové kolony

K takovým číslům je možné se dopočítat jen díky tomu, že je vody v oceánech tak obrovské množství. Z jediného jejího litru lze totiž, pokud bychom „vytěžili“ skutečně veškerý zlatý obsah, získat 13 miliardtin gramů, tedy 0,000000013 gramů zlata. Na získání jediného gramu zlata bychom tedy museli použít 77 milionů litrů vody.

Vezmeme-li v úvahu, že se do jedné moderní hasičské cisterny (pro znalce jde například o cisternu CV 40) vejde kolem 20 000 litrů, pak bychom na zmiňovaný jeden gram potřebovali 3 850 cisteren plných slané mořské vody. Při délce jednoho cisternového auta 12,5 metru jde o kolonu 48,125 kilometrů dlouhou, která by zaplnila dálnici D11 od Prahy až k Nymburku. To všechno kvůli jedinému gramu zlata. Na jednoduchý a docela obyčejný snubní prsten by byly potřeba minimálně dva gramy čistého zlata. Stojí taková práce za to?

Z technického pokusu se stal podvod

Přesto se o to již v roce 1898 pokusil Prescott Jernegan v Lubci v Maine. Původně snad mohl mít skutečně zájem na těžbě zlata, brzy se ale přesvědčil, jak moc se teorie liší od praxe. Aby si udržel své sponzory, uchýlil se k podvodu a za získané zlato vydával nakoupené zlaté pruty. Jakmile začal cítit nedůvěru investorů, pro jistotu všechny peníze sebral a už ho nikdo neviděl.

Podaří se to někomu?

Jernegan byl snad sice prvním, ale rozhodně ne jediným, kdo se o možnost získávání zlata z mořské vody snažil. Celý program za tímto účelem připravili v meziválečném období Němci, kterým po prvním celosvětovém vojenském konfliktu povážlivě klesly zásoby financí. Ale ani jim, ani nikomu dalšímu se do dnešní doby prozatím nepodařilo přijít na systém, jímž by bylo možné zlato z mořské vody získat efektivním a využitelným postupem. Vzhledem k tomu, že je jeho zásoba ve vodě tak obrovská, můžeme téměř s jistotou očekávat, že se i v příštích letech, desetiletích (a stoletích) budou další a další objevitelé snažit přijít na tu nejlepší metodu, jak se dozajista stát tím nejbohatším člověkem v celé lidské historii.

Zdroj: forbes, mvtimes, realclearscience

KAM DÁL: USA genocidu indiánů dodnes nenapravili. Lidé stále mizí beze stopy, omluvou jsou drogy a hazard.