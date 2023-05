Tisíce korun za kilo hovězího masa? To není strašení drahotou, ale realita, která za to stojí

Proč je právě wagyu tak drahé a čím je jiné než ostatní masa? Jde samozřejmé o chuť, která vychází jak ze speciálního plemene skotu chovaného v Japonsku, tak i ze stylu života dobytka před jeho porážkou.

Hlavní je plemeno

Důležitá je pak samozřejmě i náležitá péče o samotné maso před jeho prodejem. Vezměme to tedy hezky popořádku. Slovo wagyu vlastně znamená v japonštině krávu či obecně skot, ale jde hlavně o několik speciálních plemen – Tadžima, Hida, Tottori, Šimane a Kumamoto. Jde o plemena fyzicky mnohem odolnější, než jsou ta běžná, která jsou chována běžně například u nás. To mimo jiné znamená, že je tuk, který si skot uchovává v těle, rovnoměrně rozložen například v průřezu steaku. Už jen pohled na takový kus masa vyvolává v gurmetech slastné pocity. A co teprve, když se jim dostane té cti, že mohou ochutnat…

Péče jako v lázních? Jak kdy, jak kde

Zmíněn byl také systém chovu těchto zvířat, jež po přibližně třech letech života zásobují milovníky dobrého jídla tím nejlepším masem. Pravdou je, že kolují nejrůznější informace o způsobu chovu wagyu plemen, mnohé jsou ale ke škodě těchto zvířat jen výplodem fantazie a patří do kategorie mýtů.

Asi jen málokteré zvíře má skutečně denně k dispozici pivo nebo osobního maséra, který by dohlížel na správný vývoj a stav osvalení, jak se traduje. Na druhou stranu není tak neobvyklé, že telata odcházejí od farmáře, na jehož statku se narodila, do výkrmu až v jednom roce, což je nepoměrně déle oproti běžným plemenům. Pak ale následují až dva roky docela jiného života.

Velké peníze na začátku i na konci

Jak vypadá výkrm tak vzácných plemen skotu? Nejprve je třeba takové tele získat. Jeho nákup probíhá formou aukce a je třeba připravit si opravdu hodně peněz. Za cenu jednoho zvířete vyjmenovaných plemen by si farmář mohl domů odvézt i čtyřicet „obyčejných“. Další osud už ale těmto vzácným kravám nikdo závidět nemůže.

Všechno pro tuk!

Zbytek svého života stráví v poměrně malých kotcích, kde jen čekají, až chovatel rozhodne, že jsou připravené na porážku. Tou dobou mají mít v těle až padesát procent tuku, proto také dostávají neobyčejně kalorické krmivo. Každé z těchto zvířat přitom za svůj život spořádá kolem pěti tun krmiva, což také není levná záležitost. Na druhou stranu se může farmář těšit, že za takové vykrmené zvíře nakonec dostane v přepočtu kolem šesti set padesáti tisíc korun. Za to už nějaká ta námaha stojí.

Výlet do Japonska se vyplatí

Dnes se s plemeny wagyu můžeme setkat v několika státech světa, a to i v těch evropských. Několik takových zvířat se narodilo také v Česku, přesto se ale pro nejlepší maso stále vyplatí zajet do země jeho původu, tedy do Japonska – ještě lépe do prefektury Mie, případně do Hyogo, kde leží samotné město Kobe, kolébka tohoto světového fenoménu.

Máslová i olivová chuť

Jak hodnotí tohle hovězí maso ti, kteří jej už mohli ochutnat? Většinou hovoří o máslové chuti a neuvěřitelné jemnosti masa. Ti ještě šťastnější pak dokonce měli na talíři takzvané olivové wagyu, které pochází ze skotu, jemuž byly do krmiva přimíchávány sušené olivové slupky. Pro taková zvířata bychom si ale museli dojet přímo na ostrov Shodoshima, tradiční místo rozlehlých olivovníkových plantáží. Chuť oliv se potom podle znalců vpíše také do chuti samotného masa. Na takovou svačinu bychom si ale museli připravit až šest tisíc korun.

Japonci kupují obyčejné hovězí

Zatímco obliba wagyu v různých koutech světa i přes jeho neuvěřitelnou cenu stále roste, samotní Japonci se čím dál víc přiklánějí k dovozu běžnějšího hovězího masa, naopak svůj tradiční gastronomický poklad rok od roku více vyvážejí za hranice. Navíc například v Anglii se chov zmiňovaných plemen stále zdokonaluje a rozšiřuje, takže se může zdát, že Japoncům může v celkem dohledné době vyrůst konkurence. Třeba i my budeme mít za několik let možnost ochutnat wagyu za cenu, kterou si jednou za život dovolíme za takovou večeři vydat.

Zdroj: terrys, wikipedie, sakura

KAM DÁL: Bezlepková dieta stojí tisíce. Hodně lidí o celiakii neví, dětem může zbrzdit růst, říká lékař.