V Policii Hvar to jiskří. Ferencová si Štáfka vymodlila, prý mezi sebou mají dobrou chemii

Kriminálka s nádechem prázdninové pohody, sluníčko a Jadranské moře, to je Policie Hvar. Funguje to dobře nejen díky vycházející hvězdě Alžbetě Ferencové, kterou mohou znát mladší čeští diváci jako přítelkyni rappera Paulieho Garanda, ale také díky Jakubu Štáfkovi, který má pro tyto role velký talent.

Štáfek jako vytoužený parťák

Ačkoliv v nedělním vysílání se prvnímu dílu Policie Hvar nepovedlo překonat Smysl pro tumor, udržel si ve večerní sledovanosti hned druhé místo. Děj se odehrává na chorvatském ostrově, kde dvojice česko-slovenských detektivů pomáhá objasňovat zločiny českých a slovenských turistů. Michal a Ivana jsou úplně rozdílní a hned v prvních chvílích mezi nimi málem dojde k vášnivému milování. Fakt, že žhavá chvilka nakonec skončí naprostým fiaskem, nakonec určuje celou dynamiku jejich následujícího vztahu.

Mezi ústřední dvojicí přitom fungovala chemie i ve skutečnosti. Ferencová dokonce přiznala, že si Štáfka vymodlila. „Jakuba Štáfka jsem před touto rolí neznala jinak než ze článků a sociálních sítí. A přestože v seriálu ztvárňujeme protikladné charaktery, v reálném životě toho máme spoustu společného – podobné názory i vkus. Je to parťák, kterého jsem si vymodlila. Navíc jsem díky natáčení poprvé navštívila Chorvatsko. I když cestuji dost často, Chorvatsku jsem se tak nějak vyhýbala. Možná jsem měla předsudky, byla jsem skeptická, protože jsem si říkala, že to nemůže být tak super, a navíc být tak blízko, ale úplně jsem si to tu zamilovala a myslím, že se sem budu vracet,“ říká herečka.

Mezi námi je dobrá chemie, přiznává herec

Zatímco Ferencová při natáčení strávila dva měsíce v létě pryč od partnera, Štáfek do Chorvatska přesunul celou rodinu – a to manželku Dominiku i dcery Olívii a Jasmínu. V rodině má oporu, a tak ho na natáčení následují holky pravidelně. „Před rokem jsem točil v Chorvatsku film, moje dcera tu začala chodit. Ostrov mám prošlý, mám to tu rád. Natáčení v zahraničí je specifická věc, stejně jako jsem právě natáčel Extraktory v Turecku. Práci to hodně zpestří,“ zamýšlí se populární herec, který v sérii ztvárnil Michala Pokorného. Ten je rozvedený a v Čechách dělal problémy, proto ho převeleli jinam.

Pochvaloval si i svoji seriálovou partnerku. „Mezi námi je dobrá chemie. Kdyby mezi námi nefungovala, nefungoval by celý seriál. Může to znít možná hodně sebevědomě, ale na nás to stojí a s námi to padá,“ má jasno. „Je tam trochu romantiky mezi ní a Michalem, je to seriál s komediálním přesahem a do toho musíme ještě občas zvážnět, protože přeci jen řešíme zločiny,“ dodává Ferencová. Je tak jasné, že tito dva se zkrátka našli! A diváci jejich vzájemné jiskření na televizních obrazovkách rozhodně nepřehlédnou.

Ačkoliv v seriálu působí ostrov Hvar jako místo plné nebezpečí, vražd a kriminálních zápletek, které jsou hlavní dovolenkovou náplní českých a slovenských turistů, nakonec je z dílů cítit ta pravá prázdninová pohoda – navzdory všem nekalostem. Pokud ještě nevíte, kam se tenhle rok vydáte na dovolenou, seriál vám udělá jasno!

Zdroj: autorský článek

