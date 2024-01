Jakub Štáfek se ukázal jako primitiv. Do nové kriminálky Hvar míří, protože dělal problémy

Turisté do Chorvatska jezdí za mořem, horami, památkami, zábavou i uvolněním. Jde o lokaci, kde se natáčely legendární filmy o Vinnetouovi, kultovní Hry o trůny a teď i odlehčený krimiseriál s nádechem prázdninové pohody. Protože i v ráji dovolených se občas něco pokazí. A občas vraždí. Tentokrát to bude jiné, vtipné a odlehčené. V hlavní roli Michala Pokorného se přihlásí oblíbený Jakub Štáfek, který už dříve zazářil v seriálu Specialisté nebo nedávno ve vychvalovaných Extraktorech. Je jasné, že tady se mají diváci rozhodně na co těšit!

Pohodová kriminálka z Jadranu

Děj seriálu se odehrává na ostrově Hvar, na kterém ústřední dvojice česko-slovenských detektivů pomáhá objasňovat zločiny českých a slovenských turistů. Michal a Ivana jsou jako oheň a voda. Zatímco on je vtipný, sarkastický detektiv ze „staré školy“, ona je zase svobodomyslná, temperamentní žena. A společně se vynasnaží napravit porušenou harmonii slunného ostrova.

Smíšený místní policejní aparát se dostane k vyšetřování i těch nejzávažnějších zločinů. Pravidlo je jasné. Česká mrtvola, český hlavní vyšetřovatel. A naopak. Díky živému, specifickému prázdninovému ruchu se ale i s kolegy stanou součástí několika bizarních komunit. Vraždy a jiné zločiny je tak zavedou například mezi kouzelníky, indiány, ale i sňatkové podvodníky nebo plážové volejbalisty. „Policie Hvar je kriminálka s nádechem prázdninové pohody. Má tu výhodu, že se nemusíme striktně držet procedurálních pravidel vyšetřování, ale naopak můžeme více zapojit humor i dobrodružství. Přitom ale divák stále může celou epizodu luštit kriminalistickou zápletku,“ chválí nový koncept kreativní producent David Musil.

Chemie mezi herci se nedá popřít

„S Michalem jsou úplné protiklady. Ivana je z něho možná trochu nervózní, on z ní ale asi také. Ale brzy si uvědomí, že musí spolupracovat. A jak to tak bývá i v životě, protiklady se přitahují,“ říká jedna z hlavních hereček Alžběta Ferencová a naznačuje, že ani o milostné zápletky nebude v novém seriálu nouze. „Jakuba Štáfka jsem před touto rolí neznala jinak než ze článků a sociálních sítí. A přestože v seriálu ztvárňujeme protikladné charaktery, v reálném životě toho máme spoustu společného – podobné názory i vkus. Je to parťák, kterého jsem si vymodlila,“ pěje na svého kolegu ódy. I Štáfkovi se nová kolegyně zalíbila.

„Mezi námi je dobrá chemie. Kdyby mezi námi nefungovala, nefungoval by celý seriál. Může to znít možná hodně sebevědomě, ale na nás to stojí a s námi to padá,“ doplňuje Alžbětina slova Jakub.

Samolibý primitiv u moře

Jakub už je kontroverzními rolemi tak trochu proslulý, známý je například jako Lavi ze seriálu Vyšehrad. Tady si zahraje chytrého primitiva, který je tak trochu samolibý, hraje si na drsňáka, ale vlastně je to citlivý chlapík. „Michal je detektiv, ale jeho postupy nemají s realitou nic společného. Policie Hvar je směsice humoru a specifického žánru, který má diváky hlavně bavit. I ty postavy jsou spíš zábavné, bizarní,“ nastiňuje Štáfek.

„V Čechách dělal trochu problémy, a tak byl odejit. Respektive byl vyslán, aby vyšetřoval v Chorvatsku, protože Češi a Slováci na dovolených dělají mnoho problémů,“ vysvětluje, jak se jeho postava dostala do Chorvatska. Na oblíbenou destinaci mnoha Čechů i Slováků má herec krásné vzpomínky. „Ostrov mám prošlý, mám to tu rád. Natáčení v zahraničí je specifická věc, stejně jako jsem právě natáčel Extraktory v Turecku. Práci to hodně zpestří.“

V dalších rolích se představí například mladší a talentovaný bratr Davida Gránského Tom Sean Pšenička nebo Leona Skleničková, známá jako Ester ze Zlaté labutě. Na první díl se mohou diváci těšit už 4. února, na Voyu pak 28. ledna.

V Chorvatsku se rozhodla natáčet také televize Prima, která momentálně vysílá pokračování seriálu Pod hladinou s názvem Na vlnách Jadranu.

Zdroj: redakce, TV Nova, VOYO

