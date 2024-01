Rozloží Jurečka KDU-ČSL? Už i sympaťák Bělobrádek chce srozumitelnost a změnu

/KOMENTÁŘ/ Listopadové průzkumy přisuzují lidovcům dokonce jen málo přes dvě procenta hlasů, preference KDU-ČSL se dlouhodobě pohybují pod pěti procenty. Jde o výsledek srovnatelný s preferencemi uskupení SOCDEM pod vedením zoufalého pana Šmardy. A to je otřesná vizitka. Přešlap předsedy Jurečky (který je ostatně svou zálibou v dobré zábavě znám) však otevřel otázku, zda by lidovci neměli urychleně přepřáhnout, než definitivně zmizí v propadlišti dějin. Tedy pokud nezůstanou laciným přívěskem koalice SPOLU.

Jsme nesrozumitelní, říká bývalý předseda Pavel Bělobrádek

Celostátní vedení lidovců svého předsedu podrželo. „Vedení nepodpořilo jednání pana předsedy, označilo ho za chybu, nicméně vzhledem k jeho omluvě ho nevyzvalo k odstoupení. Negativní reakce občanů je pochopitelná, nicméně se vedení domnívá, že toto zjevné pochybení by nemělo převážit jeho práci na ministerstvu,“ řekl pro Čtidoma.cz poslanec a bývalý předseda strany Pavel Bělobrádek. I on je však nakloněn personálním změnám. „Určitě je namístě, aby došlo na sjezdu k hlubším změnám nejen personálním, ale i ve stylu naší politiky. Důležitá je důvěryhodnost a srozumitelnost. Pravě srozumitelnost naší práce i postojů považuji za nedostatečnou,“ řekl. Kritický byl Pavel Bělobrádek i k prezentaci celé koalice SPOLU, když odpovídal na otázku Čtidoma.cz, zda by souhlasil s tím, že vláda a koalice nedovedou komunikovat: „Jistě. Jde vždy o neoddělitelnost formy a obsahu. Lidé vám musí rozumět, věřit vám a ztotožnit se s vašimi kroky. Zde je pořád co zlepšovat.“

Hrrr na ně, kraj husitů pozvedl svůj hlas

To, v jakém stavu se KDU-ČSL nachází, zjevně není jedno ani dalším členům. Ministerský večírek tak jen možná urychlil chod věcí. Jihočeské organizace v Českých Budějovicích a Táboře volají po dřívějším svolání sjezdu než na podzim a po hlasování o výměně vedení. Zjevně kraji husitů dochází trpělivost. Zda však najdou potřebnou pětinu dalších okresních organizací pro brzké svolání sjezdu, se ukáže během několika dní.

Bude příští šéf strany i jejím hrobařem?

S dřívějším termínem sjezdu strany by neměl problém ani ministr životního prostředí a místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík. Ten je dokonce i připraven se na sjezdu o předsednické místo ucházet. A další zájemci o vedení strany se patrně najdou. Je však otázkou, zda to bude stačit. Lidovci jsou tak v nezáviděníhodné situaci. Účast v koalici SPOLU jim bezesporu hlasy ubírá. Koalice není zrovna populární, což je ještě eufemisticky řečeno, dokonce tak, že ve velké míře odrazuje i svoje voliče.

Což o to, to se dá ještě do parlamentních voleb napravit. I když horko těžko vzhledem k doposud projeveným komunikačním schopnostem vlády jako celku. Horší však pro lidovce je, že je tak nebo tak čeká osud menších stran v koalici. Tedy odliv voličů. Nešťastná sociální demokracie by mohla vyprávět. A i když ODS není ANO a Fiala není (naštěstí) Babiš, tento fenomén se na preferencích jistě projevuje. A s ohledem na tyto preference, pokud si zase křesťané nechtějí dát na jedno až nekonečně volebních období poslanecký půst, je jim tato koalice (nebo jiná) i nadále souzena. Ať už tak bude u kormidla této strany kdokoliv, nebude mu co závidět.

