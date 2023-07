Netradiční domácí mazlíčci slavných: Kostková si chová na prsou hada, Schwarzenegger vaří s poníkem

Tereza Kostková

Herečka Tereza Kostková z Jedné rodiny působí jako jemná a elegantní dáma, která má pro každého laskavé slovo. To je jistě pravda, mnozí však zůstanou v úžasu, když prozradí, jakého mazlíčka si doma hýčká. Na prsou – tedy na rameni – si hřeje hada!

Její syn Tonda v dětství toužil po kariéře přírodovědce a netradiční domácí mazlíček se zdál jako první krok. Jenže potom ho to přešlo, zatoužil po vzoru svého otce Petra Kracika po režisérské dráze – a péče o hada spadla na maminku. „Čistím, krmím. A Toník zpovzdálí, s úctou a respektem pozoruje. Kubík mi před pěti lety, kdy jsme se brali, slíbil, že ho do roka vezme do dlaně. Ještě se to nestalo,“ směje se herečka.

Řeč je o jejím druhém manželovi Jakubu Nvotovi, který evidentně z krajty královské tak nadšený není. Té už je šest let a jmenuje se Darth a Kostková má nejraději, když se po ní plazí.

Bojovník Karlos Vémola

Milovníkem exotických domácích mazlíčků je také známý bijec Karlos Vémola, který svému domu právem přezdívá Vémoland. Je s podivem, že nevybírá vstupné jako do zoologické zahrady. Nechybí lvi, v obřím akváriu žralok, americký buldok, krokodýli nebo dvě veverky. „Já jsem sbíral motýly už od dětství. Dokonce jsem si dřív pěstoval housenky, abych měl doma krásného vychovaného motýla. Na tohle už teď nemám moc času, a navíc ta fauna a flora v Česku už není to, co bývala,“ vzpomíná zápasník. Za každý vyhraný zápas si prý koupí nové zvíře.

Kvůli své zálibě čelil nedávno také nepříjemným problémům. V prosinci 2022 mu vtrhla do domu policie a začalo několikaměsíční vyšetřování, jehož předmětem byla dvě mláďata bílého tygra, která měl chovat nelegálně. K vědomému porušení zákona se dokonce doznal. Hrozilo mu trestní stíhání, na konci června jej ale státní zástupce zastavil. Vémola musí zaplatit 200 tisíc na pomoc obětem trestných činů, a pokud v dalších dvou letech nespáchá přečin, případ se tím uzavře.

Osmany Laffita

Známý návrhář měl doma tygra Bagheeru, ten ale v roce 2018 zemřel. Dříve Laffita přemýšlel, že by si pořídil medvěda, nakonec z toho ale sešlo. Doma má ale poníky, psa, slepice, holuby nebo pávy. Člověk si hned domyslí, kde tenhle famózní umělec čerpá svou inspiraci.

Salma Hayek

Americká herečka Salma Hayek má doma při oblíbených meditacích zvláštního pomocníka – sovu Kering. Ta v noci létá kolem její postele, a když Salma vezme do ruky tablet, sova na něm stojí. Vypadá to, že pokud našel někdo nejlepší kamarádku, je to určitě Salma. Nikoliv však Harry Styles, kterého sova při mazlení pozvracela – respektive na něj vyvrhla bezoár z myších chlupů.

Kirstie Alley

Nedávno zesnulá hvězda filmů Kdopak to mluví byla velkou aktivistkou, co se ochrany zvířat týče, a také milovnicí ostrovu Madagaskar. Možná právě díky tomu chovala třináct lemurů, na které nedala dopustit.

Nicolas Cage

S Terezou Kostkovou by si rozuměl i Nicolas Cage, který je svou láskou k hadům pověstný. Má dvě albínské kobry královské, jmenují se Moby a Shebu. Našli byste u něj také chobotnici nebo varana.

Arnold Schwarzenegger

Netradiční zálibu si našel také známý kulturista Arnold Schwarzenegger, který chová poníka Whiskey a oslíka Lulu. Dokonce je pouští i do domu – a oni mu potom asistují u vaření.

Vanilla Ice

Jeden z nejznámějších rapperů na světě chová klokana. Jmenuje se Bucky a už jednou mu utekl. Sousedi asi neměli radost, nakonec se ale s Vanillou znovu šťastně shledali a teď žijí vcelku spokojený život v symbióze.

Zdroj: vlasta.cz, Instagram, redakce, iDNES.cz

