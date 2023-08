Petr Jákl odmítá hollywoodské nabídky a kolem jeho Jana Žižky se budou dít velké věci

Psychologický thriller Sympatie k ďáblovi (Sympathy fot the Devil) má za sebou premiéru v amerických kinech. Petr Jákl se na snímku podílel jako spoluproducent. Hlavní roli tajemného pasažéra ztvárnil mistr složitějších osobností a podivínů Nicolas Cage, přezdívaný také jako mistr ďábelského smíchu.

Hvězda vedle hvězdy

Není to však ani zdaleka jediná věc, na které Jákl spolupracuje. Aktuálně je „zaháčkovaný“ hned v desítkách snímků. Několik z nich už je natočených a nyní se dokončují v postprodukci. Je to například 57 Seconds s Morganem Freemanem. Aktuálně se točí v Las Vegas snímek režírovaný Melem Gibsonem s Markem Wahlbergem v hlavní roli. V Bulharsku se točí horor, který Jákl produkuje se Samem Raimim (Spider Man). Točí se také v Polsku a blíží se první klapka filmu s Anthony Hopkinsem.

Pokračovat bychom mohli ještě dlouho. Samozřejmě jsou tu stále ještě také dozvuky velkofilmu Jan Žižka, na kterém český producent pracoval několik let. Jákl pro Čtidoma.cz přiznal, že je ze snímku stále nadšený. „Prodal se úplně do celého světa, a to byl můj cíl. Navíc jsem díky němu získal mnoho dalších projektů a jen kvůli Žižkovi můžu produkovat všechny ty americké filmy, na kterých teď pracuju,“ usmíval se v rozhovoru.

Petr Jákl

- Dlouho se věnoval judu, zápasil i na olympijských hrách v Sydney.

- Objevil se v řadě českých i zahraničních filmů (Johanka z Arku, XXX atd.).

- Režisérským, scenáristickým a producentským debutem se stal film Kajínek (2010), následovaly snímky Ghoul a Jan Žižka.

- Momentálně se podílí na desítkách filmů.

Udělal byste v rámci Žižky něco jinak? Ať už se bavíme o scénách, střihu, obsazení, nebo třeba i následné distribuci.

Nikdy nelituji toho, co jsem udělal a jak jsem to udělal. Protože vždycky by šlo udělat něco jinak. Takže jsem si pochybnosti zakázal v práci i v životě. Určitě jsem se ale hodně ze všeho poučil – jako vždy – a snažím se ty poznatky aplikovat na nové filmy.

Měl jste v hlavě i možnost, co by se dělo, pokud by byl Žižka propadák?

Neměl. Jsem vždy extrémně pozitivní a věřím, že když tomu dám maximum, tak to propadák být nemůže. Tohle nastavení v hlavě mě motivuje k tomu, abych to vždy posunul ještě dál, a film tak měl větší šanci uspět. Ale mnohdy teď koukám na filmy, které se mně líbí, a přitom nejsou tak úspěšné jako některé, které se mi tolik nezamlouvají. Takže se při produkování snažím zohlednit i to, jak by to asi přijali fanoušci daného žánru. Když ale režíruju, tak to dělám tak, abych s tím byl na 100 % spokojený hlavně já – a věřím, že je dost lidí se stejným vkusem.

Do kin zamířil film Sympathy for the Devil, na kterém jste se také podílel. Jaká tam byla vaše role?

Byl jsem tam executive producent a jsem moc rád, že je film už v distribuci. Ale bylo to teď těžký, protože je stávka herců, a tak jsme nemohli s žádnými herci počítat na propagaci.

Je v dohledné době šance, že se stávka vyřeší a vše se vrátí do starých kolejí?

No, můj odhad je, že to bohužel hned tak nebude. Ale do konce roku by se to snad vyřešit mělo.

Vás konkrétně to nijak neomezuje?

Mě hodně omezuje stávka scenáristů, která už trvá několik měsíců. Samozřejmě i plánování natáčení je teď komplikované. Ale zatím dostáváme od unií, co stávkují, výjimky. Jim jde hlavně o to, aby blokovaly velká studia a streamovací platformy.

Petr Jákl: „Díky Statečnému srdci miluju Mela Gibsona a musím říct, že to je i úžasný člověk, který je velmi skromný a otevřený. Povídali jsme si jak o Žižkovi, tak o jeho Umučení Krista nebo Apocalyptu a bylo to moc zajímavý.“

V Hollywoodu už jste se docela obstojně zabydlel, je to splněný sen?

Mé sny jsou už dávno splněné, ale mám další a další. Musím se vždy motivovat a posouvat dál nebo jinam. Proto teď objevuji i oblasti startupů a videoherního průmyslu. Teď půjde ven hra k Žižkovi na mobilní telefony, která je v rozšířené realitě a začátkem roku půjde ven další videohra k Žižkovi, která bude na všechny konzole a PC. Bude to kombinace filmu a videohry, tak jak to hráči neznají, tak jsem zvědavý, jak to vezmou.

Neláká vás postavit se ještě před kameru a v nějakém hollywoodském trháku si zahrát?

Právě před pár dny jsem odmítl nějakou roli. Občas se možnost si zahrát objeví, ale nechci všechen čas věnovat práci, protože se chci opravdu hodně věnovat rodině. I proto pracuji většinou z domova a odmítl jsem přes deset nabídek na režii amerických filmů. Ale na některé nabídky bylo hodně těžké říct „ne“.

Můžete prozradit něco ze svých další plánů, jaké projekty chystáte?

V září jde do distribuce thriller 57 Seconds s Morganem Freemanem, právě jsme dokončili akční thriller Land of Bad s Russelem Crowem a Liamem Hemsworthem, dokončuje se film Old Guy s Christopherem Waltzem a Lucy Liu, v postprodukci je i film režírovaný Melem Gibsonem Flight Risk, kde je v hlavní roli Mark Wahlberg. Koncem léta začíná natáčení filmu Locked s Anthony Hopkinsem a dalších několik filmů se natáčelo přes léto. Hodně jich mám i na podzim a začátek roku, ale nevím, jak to ovlivní zmíněná stávka herců a scenáristů.

Mimochodem, co vaše manželka, všechno v pohodě? Před časem se dokonce objevily zvěsti o rozvodu...

(směje se) Mě by zajímalo, kde se jen tak objeví takové zprávy. Jsme úplně v pohodě. Jen se mnou Romča nechodí na akce. Popravdě, i já jdu jen na několik akcí za rok, takže naprosto chápu, že ji to nebaví. Raději jdeme někam spolu – zajdeme do kina, nebo jedeme na chajdu.

