Film LOVEní prověřil přátelství dvou influencerek. Geislerová si kvůli natáčení stáhla Tinder

Není to nijak originální příběh. Zamilovaná žena, která jde k oltáři, aby si vzala lásku svého života, se dočká potupného ponížení. Ani tak se nechce nevěrníka, který už má dávno náhradu, vzdát a pronásleduje ho do jejich oblíbeného baru, kde je svědkem romantického duetu s jeho novou přítelkyní. Skončí na zemi s papírovým pytlíkem, aby to vůbec rozdýchala. Nakonec se nastěhuje ke svému nevlastnímu bratrovi, do kterého se navzdory jeho divnosti zamiluje, porodí mu dítě a jsou šťastní až do smrti. Původního v tomhle snímku není nic, přesto jej diváci naprosto milují!

Jakub Prachař jako neohrožený Nebojsa

V hlavních rolích se představili Ester Geislerová, Jakub Prachař, Jaroslav Plesl, Jana Švandová nebo Eva Kramerová. Nechybí ani Ondřej Malý nebo Veronika Žilková. Co jste o snímku možná nevěděli?

Když Richard, kterého hraje Jakub Prachař, šplhal do třetího patra za Páťou, která uvízla na balkóně, měl k dispozici kaskadéra . Jeho služeb ale nevyužil! Odvážně se do scény pustil sám, a když se ho režisér ptal, zda nemá závratě, řekl, že to se uvidí až při natáčení. Možná by si to rozmyslel, kdyby věděl, že se scéna bude natáčet celou noc, a to minimálně s deseti opakováními. Na konci prý Prachař už prostě nemohl.

Odvážně se do scény pustil sám, a když se ho režisér ptal, zda nemá závratě, řekl, že to se uvidí až při natáčení. Možná by si to rozmyslel, kdyby věděl, že se scéna bude natáčet celou noc, a to minimálně s deseti opakováními. Richard se v jedné scéně rozhodne, že Elišku oslní tím, že jí zazpívá píseň „Lékořice“. Prachař je ale velmi dobrým zpěvákem , a tak dostal od režiséra příkazem, že tentokrát musí zpívat falešně. Tak se do toho opřel, že opakovaně rozesmával všechny na place, kteří scénu několikrát zkazili.

, a tak dostal od režiséra příkazem, že tentokrát musí zpívat falešně. Tak se do toho opřel, že opakovaně rozesmával všechny na place, kteří scénu několikrát zkazili. Jakub Prachař si přál, aby Richard choval slepici – to by mu dalo konečně punc moderna! Jenže záhy zjistili, že slípku jen tak neochočí, a tak zůstalo u potkana Richarda III. Toho si zahrálo hned několik potkanů, protože každý z nich uměl něco jiného, co bylo zrovna pro scénu potřeba.

Toho si zahrálo hned několik potkanů, protože každý z nich uměl něco jiného, co bylo zrovna pro scénu potřeba. Ester Geislerová se na natáčení připravovala opravdu zodpovědně. Stáhla si Tinder, vydržela to ale asi jen dva dny. Prezentovala se tam jako těhotná, a jeden ze dvou lidí, kteří za celou dobu napsali, ji setřel tím, že už se stejně asi seznamovat nepotřebuje.

Prezentovala se tam jako těhotná, a jeden ze dvou lidí, kteří za celou dobu napsali, ji setřel tím, že už se stejně asi seznamovat nepotřebuje. Film se překvapivě natáčel v Pardubicích , tvůrci nevyužili pražských lokací.

, tvůrci nevyužili pražských lokací. Postavu Páti hraje slovenská herečka Evelyn Kramerová. Původně ji ale měla hrát Petra Polnišová, které se však na poslední chvíli zkomplikovaly plány. Janák dal přednost Evelyn, se kterou měl už dřívější pozitivní zkušenost. Bez zajímavosti není, že dámy jsou ve skutečnosti velké kamarádky a natáčí spolu podcast s názvem jauuu, PS: to bolelo. Ten je v Česku i na Slovensku velmi úspěšný. Dámy se tam zcela otevřeně dělí o své sexuální zážitky s muži.​

Režisér Karel Janák je sázka na jistotu

Karla Janáka si v českém rybníčku takřka všichni spojují s kultovní teenagerskou komedií Snowboarďáci. Poté pokračoval filmem Rafťáci, Ro(c)k podvraťáků, 10 pravidel jak sbalit holku nebo LOVEní. Stojí také za novým seriálem Agrometal a je považován za mistra komedie. Není výjimkou, že si herci spolupráci s ním pochvalují a rádi se za ním vrací.

V poslední době se o něm mluví v souvislosti s další vánoční pohádkou, čímž takřka porušil své vlastní slovo. Asi před dvěma lety se nechal slyšet, že už nikdy vánoční pohádky točit nebude. Momentálně ale natáčí Klíč svatého Petra v hlavní roli s Petrem Nárožným na zámku Sychrov.

Zdroj: ČSFD, TV Nova, extra.cz, redakce

KAM DÁL: Osud legendárního herce Petra Kostky: Smrt manželky, hádky s dcerou i osudová láska.