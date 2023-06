Počítáte po rozvodu každou korunu? Bezosová, Gatesová i další ženy si přišly na miliardy

V bohatých manželstvích jsou to i dnes povětšinou muži, kdo ovládá větší majetek, a tak není divu, že se při rozvodu jedná hlavně o „odškodné“ pro manželku. Ta, která se dokáže dobře vdát, může potom také očekávat případný výhodný rozvod.

Šesté místo Robyn Moore

Jednou z těch šťastnějších i v horším životním období byla Robyn Moore, která si dokázala získat nejprve srdce a potom i peníze Mela Gibsona. Na druhou stranu je pravdou, že skutečně nešlo o manželství z vypočítavosti, jinak by nemohlo vydržet celých třicet let. Pak už ale i na Robyn byly manželovy nevěry přece jen moc a po pěti letech života v odloučení se odhodlala podat žádost o rozvod, kterou soud v roce 2011 potvrdil. Dlužno podotknout, že se ani jako rozvedená nemusí potýkat s chudobou. Vyrovnání v přepočtené hodnotě kolem sedmi miliard korun jí patrně nějakou dobu vydrží.

Exmanželka ruského oligarchy

I když Robyn dostala opravdu hezké peníze, dalším rozvedeným ženám by mohla jen závidět. Už ta příští v pořadí na pomyslném žebříčku, Jelena Rybolovleva, dnes již bývalá žena jednoho z ruských oligarchů, si o tři roky dříve od soudu odnesla víc než dvanáct a půl miliardy korun, ale spokojená rozhodně nebyla. Původně totiž od svého bývalého požadovala přibližně šestkrát víc peněz. Určitě dobře věděla, že ani tak by její manžel nešel po rozvodu o žebrácké holi. Uměli bychom vůbec v takových hodnotách počítat?

Rupert Murdoch zaplatil za mladou milenku

Ale ani to ještě zdaleka není všechno. Jsou tady ještě Rupert Murdoch a jeho bývalá žena Anna Torv, jejichž manželství, podobně jako to Gibsonovo, vydrželo přes třicet let, ale pak přece jen spadla klec a mediální magnát podlehl volání svého srdce a také krásné mladé milence. Musela to být opravdu velká láska, protože s novou svatbou po rozvodu rozhodně neotálel. Anna Torv možná ani tak moc nelitovala, devětapadesát miliard mohlo být docela dobrou náplastí na pošramocené sebevědomí a zlomené srdce…

Ani „rozvedené“ miliardy Jocelyn nezachránily

Jocelyn Wildenstein se sice příliš nevyplatily opakované plastické operace, ale rozvést se dokázala doslova geniálně. Za to (a nejen za to), že ji její manžel, americký miliardář francouzského původu, nutil do stále dalších a dalších chirurgických zákroků, dostala v roce 1999 neuvěřitelných pětaosmdesát miliard korun a další „kapesné“ ve výši sta milionů dolarů na příští roky. Mohlo by se zdát, že musí být Jocelyn zajištěná na dalších sto životů, ale to by musela umět s nabytými penězi hospodařit . Stačilo totiž pouhých deset let, než byla donucena vyhlásit bankrot. Jak je možné tolik peněz tak rychle utratit?

Bezosovi a půl státního rozpočtu

Pomalu se blížíme k samému vrcholu rozvodového vyrovnávacího žebříčku, tedy k bývalým manželům Bezosovým. MacKenzie za svoji pětadvacetiletou trpělivost s manželem Jeffem, nejbohatším mužem na celém světě, dostala přiznaných téměř devět set miliard korun, což se blíží polovině státního rozpočtu naší republiky na rok 2023. Je to neuvěřitelné? Jistě, ale kdo jiný než Mackenzie Bezosová by měl takové vyrovnání dostat?

Gatesovi přepsali historii

Až do roku 2021 na tom byla Mackenzie Bezosová nejlépe, ale pak se rozhodli rozvést také Gatesovi. Jejich společné vlastnictví v době rozvodu činilo kolem sto třiceti miliard – samozřejmě dolarů (kdo by počítal drobné miliony?), a protože i přes takové bohatství neměli sepsanou předsvatební smlouvu, připadla každému z nich polovina majetku. Bill i Melinda tak zůstali každý sám s nějakými pětašedesáti miliardami dolarů, což je v přepočtu něco kolem 1,8 bilionu korun. A to už je částka, se kterou se dá něco dělat…

