Když má dítě horečku: Doktorka Miklášová radí, jaké babské rady pomáhají a kdy je na ně pozdě

Sama o sobě není nemocí, ale pouze jejím projevem. „Horečka nevzniká v těle pro nic za nic, jedná se o přirozený obranný mechanismus těla, při kterém může imunitní systém lépe bojovat proti choroboplodným zárodkům,“ vysvětluje PharmDr. Irma Miklášová a doplňuje: „To ovšem neznamená, že můžeme dítě nechat několik dní v horečkách. Za ty považujeme stav, kdy tělesná teplota vystoupá nad 38 stupňů.“ Horečka může doprovázet i různé úrazy nebo třeba prořezávání zoubků.

Lékaře bychom měli ihned vyhledat, pokud dítě nereaguje na oslovení, opakovaně zvrací nebo se třeba objeví vyrážka. Pokud má dítě "pouze" horečku, nemusíme s ním ihned utíkat k doktorovi. „Obecně platí, že bychom ho do ordinace měli přivést, až když se jeho stav nelepší dva až tři dny. U kojenců do 3 měsíců je samozřejmě na místě řešit situaci neprodleně.“ Pokud si nejsme jistí, můžeme vždy lékaři zavolat a poradit se.

Pomohou zábaly i sirupy

„Ačkoliv vysoká tělesná teplota pomáhá ničit původce onemocnění, je zároveň pro organismus velmi vyčerpávající. Snížit ji pomůže chlazení těla pomocí zábalů nebo vlažné sprchy, dále se u dětí používají dva základní druhy léků. Ke snižování horečky u dětí se používají čípky, tabletky nebo sirupy s obsahem paracetamolu či ibuprofenu. Formu léku volíme podle tolerance a věku dítěte. Oblíbený je například sirup Ibuprofen Apotex s jahodovou příchutí, který mohou užívat děti od 5 kilogramů váhy,“ doporučuje PharmDr. Irma Miklášová.

U dětí je důležité vybírat léky i podle jejich hmotnosti, ne jen podle věku. „Zároveň je nutné dodržovat interval mezi jednotlivými dávkami. Například u sirupu Ibuprofen Apotex je to 6 hodin.“ V případě potřeby je možné kombinovat chlazení těla a podávání léků. Důležité je také hlídat dostatečný příjem tekutin, protože u malých dětí dochází velmi rychle k dehydrataci.

Panika není na místě

Mladý organismus se obecně s nemocemi vyrovnává lépe než u dospělého člověka nebo dokonce seniora. Pokud se neobjevují žádné větší komplikace, není tak nutné při dětské horečce propadat panice.

„Za pozitivní se dá považovat to, že se imunitní systém dítěte učí do budoucna bojovat s chorobami. To samozřejmě nemění nic na tom, že každý zdravotní problém včetně zvýšené teploty představuje nepříjemnost jak pro děti, tak pro jejich rodiče,“ uzavírá PharmDr. Miklášová.

