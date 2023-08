Seriál Zlatá labuť nabídne nejsurovější podobu války. Kristýna Ryška hraje svou životní roli

Před prázdninovou pauzou už si Irena Mašková myslela, že má vyhráno. Sňatek Markéty s Petrem byl uzavřen, Báru odstranila a s Gruberem už zbývalo si jen potřást rukou. Tak lehké to ale nebude. Ten totiž nasazuje do Zlaté labutě znovu ředitele Bouchnera, který má být jeho pravou rukou. A rodinu Kučerových to po právu vyděsí.

Irena Mašková bude mít v očích strach

Už na začátku druhé řady bude evidentní, že pan ředitel vnímá svou novou funkci hlavního donašeče v obchodním domě velmi vážně. I Irena je na něj krátká a naplno ukáže svou největší slabost. Nejsou to děti nebo Lukáš. Je to Alena, křehká blondýnka, do které se bezhlavě zamilovala. Žije však v době, kdy jsou homosexuální vztahy nežádoucí a hrozí za ně krutý trest.

Kristýna Ryška hraje ve druhé sérii snad ještě lépe než v té první a je jasné, že si jde pro svůj životní výkon. Oběť, kterou seriálu přinesla, odloučení od rodiny v Rožnově pod Radhoštěm, dlouhé dojíždění – to vše se mnohonásobně vyplatilo. Když Teď ty nejzajímavější přicházejí během mateřství. Doma jí dělá radost tříletý syn Toník. Je jasné, že je to právě šéf tamějšího folklórního sboru, manžel Jan Ryška, kdo je jí v nelehkém období velkou oporou. hraje ve druhé sérii snad ještě lépe než v té první a je jasné, že si jde pro svůj životní výkon. Oběť, kterou seriálu přinesla, odloučení od rodiny v Rožnově pod Radhoštěm, dlouhé dojíždění – to vše se mnohonásobně vyplatilo. Když v seriálu Ulice , ještě jako Maléřová, později Podzimková, vzala kramle, dlouho o roli nezavadila.Doma jí dělá radost tříletý syn Toník. Je jasné, že je to právě šéf tamějšího folklórního sboru, manžel Jan Ryška, kdo je jí v nelehkém období velkou oporou.

Grubera vzrušuje, že je Irena na ženské, a vidí v ní sexuální objekt. Chvíli to vypadá, že mu snad podlehne, nakonec je však jeho záměr jiný – pozemky, které Irena od jeho rodiny potřebuje odkoupit, jí prodá za navýšenou cenu, když jí u sebe doma ukáže uplakanou Alenu. Že by ji zajal a týral? Mučil, vyslýchal? Nebo snad zneužíval? Přichází doba, ve které je vše možné. A jak je vidět, má ve svých hrůzných činech neotřesitelnou podporu své manželky.

Markéta chce malého Kučeru

Gruberové, kterou si zahrála Sarah Haváčová, dělá ale vrásky na čela začínající herečka Eva Dušková. Ta miluje zlatníka Martina Kantora, kterého hned v prvním díle druhé série zmlátí gestapo přímo v obchodním domě. Pro jeho záchranu je ochotná udělat cokoli, a tak to vypadá, že své tělo odevzdá do rukou Gruberových. A tomu to rozhodně není nepříjemné.

Šťastné časy nečekají ani Báru. Zjistí, že si Markéta Petra vzala lstí – a není cesty zpět. Vypočítavá blondýnka ale dobře tuší, že vzhledem k postupující tuberkulóze jí moc času nezbývá, a tak chce zplodit malého Kučeru. Po milostném aktu tak doufá, že dojde k oplodnění. Petr se sice tváří, že pořád miluje Báru, s Markétou se ale v posteli přesto objeví. Nepomůže ani zjištění, že všechno s Viktorem není tak, jak to na první pohled vypadalo.

Krásné novinky u Kamily Trnkové

Dobře to nedopadne ani pro znásilněnou Martu, která konečně usvědčila ředitele Bouchnera. Má to však svůj důvod. Její představitelka Kamila Trnková ze seriálu odchází, protože je těhotná. Druhého potomka se dočká s manželem Adamem Ernestem, kterého o ruku požádala dokonce sama.

Když ji totiž požádal poprvé, krátce na to se rozešli. Podruhé už nechtěla otálet, a tak vzala situaci do svých rukou. Několikrát se nechala slyšet, že často je to právě ona, kdo doma nosí kalhoty.

Na nový díl se mohou diváci těšit ve čtvrtek na Nově, nebo už teď na Voyo!

Zdroj: redakce, Instagram, TV Nova

