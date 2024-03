Sissi se manželovi mstila za jeho rodinu. Vykázala ho z ložnice a s hrátkami bylo utrum

Jednou z nejvýraznějších postav habsburské monarchie devatenáctého století byla bezesporu Alžběta Bavorská, která se v šestnácti letech provdala za svého bratrance Františka Josefa I. Očekávalo se, že mu porodí syna – a běda, když se to nepovede. To ještě nevěděla, že bude soupeřit nejen s přírodou, ale také s tchyní.

Ztrátu svobody nesla těžce

Nejdřív to mezi bratrancem a sestřenicí byla velká láska, o mnoho let později Sissi tvrdila, že manželství je nesmyslná instituce. Přesto se jim nejprve narodila Žofie Frederika, pak Gisela a jako třetí Rudolf. I po čtvrté to však byla dívka – Marie Valerie. Nejstarší Žofie zemřela ve dvou letech, když ji Sissi vzala s sebou na jednu ze svých cest po Uhrách. Tou dobou už byla na světě Gisela s Rudolfem. Pro císařovnu to byla tak obrovská rána, že ji dvě zbývající děti zcela přestaly zajímat. A tak skončily v péči své babičky.

Ta neměla už od zásnub pro Sissi dobré slovo, chybělo jí prý slušné vychování a neuměla se ani oblékat. Dávala jí pořádný dril a na všechno měla pravidla. Sissi už tehdy tušila, že její svoboda končí, a dovršeno to bylo dubnovou svatbou v roce 1854. Františka totiž vychovávala odmala matka bez zásahu jeho otce, a tak bylo nemyslitelné, že by ji v něčem neposlechl. To samé se očekávalo i od Sissi. Tchyni možná ani nenapadlo, že manželství dvou – tehdy ještě zamilovaných – se jí zkrátka netýká. Dokonce asistovala u jejich svatební noci a do deníku si zapsala, že úspěšná byla až napotřetí.

S tvrdou výchovou syna Sissi nesouhlasila

Arcivévodkyně Žofie v mnohém Františka v jejich manželství zastoupila. Ten totiž trávil celé dny ve Vídni a Sissi měla tchyni v patách takřka každou minutu. Snad možná i proto byl jejich milostný život velmi chladný, protože když se při hádkách s tchyní nepostavil za svou manželku, za trest musel pryč z ložnice. A to bylo v podstatě neustále.

Neshody poté gradovaly i s výchovou dětí. „Rudolf měl v dětství od otce striktně armádní výchovu, byl na něj velmi přísný. Uprostřed noci ho budil a nutil ho bojovat, aby v něm vzbudil ty nejdrsnější sklony, které se v něm jen mohly ukrývat. Jeho matce Alžbětě se to nelíbilo, bojovala za to, aby s tím císař přestal,“ řekl pro Čtidoma.cz historik Stanislav Nejedlý.

Jaký měla vztah se svou tchyní?

Sissi si prý celý život myslela, že ji Žofie nenávidí, bylo tomu ale naopak. V dopisech, které se uchovaly, chválila její krásu, byla ráda, že si její syn vybral právě ji. Snad její despotické chování nemělo co dělat se sympatiemi k její snaše. Mnohokrát jí v něčem pomohla, vyslechla její starosti. Děti chválila a starala se o ně, zároveň si uvědomovala, že společné bydlení nedělá dobrotu.

Mnohdy se však uvádí, že Žofie byla nesnesitelná, což vycházelo hlavně z vyjádření Sissi. Je možné, že to každá z dam zkrátka viděla trochu jinak. Zatímco Žofie dodržovala přísný ceremoniál a vychovávala svá vnoučata podle pravidel, Sissi na to zvyklá nebyla. Žofie si tak zřejmě myslela, že jim to spolu „klape“, a Sissi byla na nervy. Jak obvyklé!

