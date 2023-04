Horoskop na květen 2023: Vodnáři si udrží nadhled, Váhy se konečně rozhodnou ke změně

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Dejte si pozor, ať si v květnu udržíte pozitivní myšlení. Možná vás přepadnou černé myšlenky a budete analyzovat, zda jsou vaše kroky vůbec dobré. I v partnerském vztahu se budete cítit, jako byste stáli na rozviklané židli. Ale takový restart, kdy začnete úplně znova, už jste potřebovali jako sůl. Budete mít štěstí na dobré lidi.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Zpráva, která se k vám dostane, vás opravdu překvapí. Nakonec však zjistíte, že právě na tohle jste celou dobu čekali. Možná je to pro vás nový start, možná nový impuls do života. Vše, co potřebujete k tomu, aby vám zase bylo dobře, máte už teď k dispozici. Vesmír vám splní vše, o co jen požádáte.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Květen je doba hojnosti. Nejenže se vám bude dařit v pracovních vztazích, máte také šanci najít nového partnera, který konečně naplní veškerá vaše očekávání. Najednou zjistíte, že mělo význam si na věci počkat. Protože jedině tak k vám přišly ty, které opravdu máte získat. Jste pracovití a umíte vzít za práci – to se vám mnohonásobně vyplatí.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Až příliš se upínáte na jedno konkrétní řešení. Vždy, když získáte jen záblesk naděje, jste jako u vytržení a pak se znovu propadáte zpátky. Nezapomínejte, že to chce soustavnou práci, abyste se v životě konečně někam posunuli. Pokud to vzdáváte po prvním neúspěchu, nemůžete se divit, že to zkrátka nefunguje.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Poddejte se síle okamžiku. Pokud zrovna teď cítíte, že potřebujete odpočívat nebo někoho vidět, vyhovte svým myšlenkám. Mohly by vás totiž zavést někam, kde už máte dávno být. Pozor si však dejte na konflikty v partnerských vztazích. Ty vás mohou srazit na kolena, a navíc mohou změnit stabilní prostředí, které jste pečlivě budovali.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Během května by se vám mohl ozvat starý známý, který vám velmi rychle připomene, o čem jste dříve snili, a ukáže vám, jak moc jste byli ctižádostiví. Dojde vám, že partou lidí kolem sebe jste možná zakopali své sny pod zem. Ne nadarmo se říká, že jste průměrem pěti lidí, v jejichž společnosti se objevujete nejvíce. Je čas na změnu.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Největší štěstí tentokrát najdete v rodině. Cokoliv vás trápí, můžete říct. Nebojte se otevřít i ta témata, kterých jste se dlouho obávali. Květen bude měsícem změn a transformace, o kterou jste prosili. Musíte se však rozhodnout, že jste ochotni o něco více zabrat. Nechcete přeci sedět pořád na místě!

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Konečně se rozhodnete pro cestu do zahraničí, kterou jste dlouho odkládali. Nebude to však jen tak. Dokonce ji totiž seženete za báječnou cenu! To vás jen utvrdí v tom, že tenhle krok už jste měli udělat dávno.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Věřte sami sobě. Změňte své myšlení a dosáhnete hojnosti, o kterou tolik prosíte. Nejdříve však musíte pochopit, že právě váš partner je tou oporou, kterou stále hledáte. Někdy možná až příliš zapomínáte na to, co máte doma.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Dejte si pozor! Ten kamarád nebo bývalý partner, který vás tolik láká, není zrovna dobrá volba. Ostatně, to už ale dávno víte sami, že? Budete mít šanci poznat někoho nového, kdo bude mnohem lepší a přinese vám větší štěstí. Jen to na první pohled možná nebude tak evidentní.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Konečně je čas na to, abyste se postarali o svou rodinu. Buďte tím, o koho se mohou vaši nejbližší opřít, vymyslete cesty, jak dosáhnout vašich snů. V práci se vám bude dařit, lákat vás však bude zcela nový obor. Nepochybně je to jedna z cest, jak dosáhnout toho, o co vám tolik jde.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Dejte si pozor na své zdraví. Dobře spěte, odpočívejte a buďte s těmi, které máte opravdu rádi. Nakonec zjistíte, že toho k životu potřebujete jen velmi málo – a to nejdůležitější už dávno máte. Konečně přichází čas na život, který jste si tolik přáli. Už bylo načase, viďte?

