Legendární americký bombardér B-52 bude ve službě až 100 let. Nové motory stroje omladí

Americké bombardéry s typovým označením B (Boeing) tvoří páteřní systém letectva. B-52 pak figuruje v americkém letectvu již od roku 1955, přičemž se zúčastnil řady nasazení, od války ve Vietnamu, v Perském zálivu či Afghánistánu po novější konflikty v Iráku a Sýrii. Aby mohl odvádět stále spolehlivé služby jako doposud, je třeba letoun osadit především novými výkonnými motory, díky kterým bude moci sloužit další dlouhé dekády, a to do plánovaného roku 2050, ale i po něm.

Nové motory i kvůli válce na Ukrajině

V současné době jsou bombardéry osazeny osmi motory TF33-PW-103 společnosti Pratt & Whitney (motory od této firmy také pohání například stíhače F-35). Ty propůjčují letounům celkový dolet bez natankování přes 14 tisíc kilometrů. To je sice solidní číslo, nicméně musíme vzít v potaz, že se jedná z dnešního pohledu o starou technologii motorů a zhoršující se bezpečnostní prostředí i s ohledem na válku na Ukrajině vyžaduje prodloužení doletu.

Americké letectvo vyžadovalo osazení bombardéru takovými motory, které by tedy zajistily stroji delší dolet a tišší chod a v neposlední řadě by důležitou roli hrály nižší pořizovací náklady, hospodárnost a levnější údržba. O kontrakt na instalaci nových motorů se ucházela jednak již zmíněná společnost Pratt & Whitney, jednak Rolls-Royce a GE (General Electric). Zakázka byla nakonec přiklepnuta v roce 2021 firmě Rolls-Royce.

Zbrusu nové motory od Rolls-Royce

Výběr pak padl na motory F130, které postupně budou nahrazovat dýchavičné TF33-PW-103. Tato motorová jednotka, která je v současné době testována, bude na rozdíl od již zmiňovaných výkonnější s větším tahem, spotřeba paliva bude celkově nižší a údržba „uživatelsky přívětivější“, jak uvádí server The WarZone. A jak dodává web Popular Mechanics, bombardéry B-52 by měly být mnohem spolehlivější právě s novými motory.

Motory TF33-PW-103 byly navíc vyřazeny z výroby v roce 1985 a po roce 2030 již nebudou podporovány, nehledě na to, že se staly za dlouhá léta služby příliš drahými na údržbu. B-52 se tak v americkém letectvu stal kvůli těmto starým motorům nejdražším strojem na provoz. Instalováním motorů od Rolls-Royce tyto problémy odpadnou, navíc letectvo bude moci využít širší dodavatelský řetězec, což jinými slovy znamená, že už v budoucnu nemají být potíže s dodáním určité části motoru, jak se ještě dnes stává.

Až 100 let v aktivní službě

Výměna motorů je součástí další fáze širší modernizace bombardéru B-52, který čekají úpravy letových systémů, kokpitu či radaru, jež značně zdokonalí situační povědomí bombardéru a schopnost ještě přesněji zasahovat určené cíle. S tímto upgradem pak má být dosažena meta sta let ve službě bombardéru, kterého má americké letectvo k dispozici 58 kusů, ještě v roce 2012 jich bylo 85.

Vývoj legendárního hornoplošného bombardéru je možné sledovat až do poloviny 40. let, posléze vznikly dva prototypy s označením XB-52 a YB-52. Celkem bylo vyrobeno 744 bombardérů. Maximální rychlost stroje činí 1 024 km/h ve výšce 6 309 m, operační dostup je 15 408 m. B-52 může nést až 32 000 kg pum. V průběhu let je B-52 stále platným členem amerického letectva, což se s novými motory nemá do budoucna změnit.

