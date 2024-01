Nejvzácnější ryba žije v jediné jeskyni na světě. Geneticky se vymyká, obklopuje ji vysoký plot

Uprostřed rozlehlé Mohavské pouště se nachází oáza, která překypuje vzácnou flórou a faunou. Nikde na světě nic podobného nenajdete. Národní rezervace Ash Meadows o rozloze 23 000 akrů je světem čistých přírodních pramenů napájených prastarými zdroji, izolovanými dunami a háji stromů mesquite a jasanů.

Štěňata a další vzácné druhy

Tato úžasná ukázka přírody je domovem 26 endemických druhů, včetně sladkovodního šneka Pyrgulopsis erythropoma a Nitrophila mohavensis, rostliny milující vodu, která roste na místních slaných pláních. Ale možná nejslavnějším obyvatelem je ten, který neustále bojuje o holý život – Cyprinodon diabolis (český název halančíkovec ďábelský), drobný ohrožený obratlovec, který je nejvzácnější rybou na planetě.

Je známo, že „štěňata“ z Devils Hole (dovádějí jako štěňata, podle čehož dostaly jméno) se vyskytují poblíž vchodu do Devils Hole, hluboké vápencové jeskyně, která se nachází asi osmdesát kilometrů jihovýchodně od městečka Beatty a zhruba 160 kilometrů severozápadně od Las Vegas. Jde o sluncem zalitý ráj, ve kterém žije maximálně několik stovek vzácných rybek, které se živí jeskynními řasami, malými bezobratlými živočichy a granulemi bohatými na živiny (ty se do vody dostávají díky sovám, které zde mají útočiště).

Chybí jim pánevní ploutve

Americký ichtyolog Joseph H. Wales poprvé prohlásil „štěňata“ z Devils Hole za samostatný druh v roce 1930. Ačkoli jsou rybky obecně známé tím, že žijí v extrémních a izolovaných místech, zmíněný odborník přišel na to, že jsou zcela jedinečné.

Jde o malý druh, mají světlé, stříbřitě modré tělo (samice mají olivovější barvu) a velkou plochou hlavu. Zcela postrádají pánevní ploutve (nebo také ventrální ploutve, jde o spárované ploutve umístěné na ventrálním povrchu ryb), což je výrazně odlišuje.

Kvůli lidem málem vyhynuly

Halančíkovec ďábelský nemá společný původ s žádným jiným druhem, což je důsledek jejich izolovaného života v jeskyni. Ze stejného důvodu není divu, že když ichtyolog Robert Rush Miller poprvé navštívil Devils Hole v roce 1937, měl obavy o budoucnost této ryby. Jeho výzkum nakonec znamenal, že zaujala první místo na seznamu ohrožených druhů Ministerstva vnitra USA v roce 1967.​

Jejich ochrana je samozřejmě namístě, protože dlouhodobě čelí vážnému nebezpečí vyhynutí. Nejen kvůli své izolaci, ale také kvůli narušení životního prostředí, které způsobil rozvoj zemědělství. Když místní rančeři začali v 60. a 70. letech odčerpávat podzemní vodu v regionu, hladina vody v Devils Hole klesla a počet vzácných ryb se dramaticky snížil. Série sporů nakonec v roce 1976 vyústila v rozhodnutí Nejvyššího soudu, které omezilo čerpání a zakázalo instalaci nových studní.

Jak vznikly Ash Meadows?

Jako součást většího ekosystému pouště Amargosa – posvátného území domorodeho lidu Timbisha v Údolí smrti – je rezervace Ash Meadows zemí extrémů. Pravděpodobně vznikla na konci pleistocenní doby ledové asi před 12 000 lety, kdy tání ledovců a oteplování klimatu vedly k vzniku řady fragmentovaných mokřadů.

Více než 50 přírodních pramenů Ash Meadows dnes tvoří největší oázu Mohavské pouště. Většina endemických druhů sídlí v kapsách potoků nebo vedle nich, včetně jiných druhů „štěňat“, které se také vyvinuly v relativní izolaci.

Proč jsou tak vzácné?

Během posledních padesáti let vědci prováděli sčítání populace „štěňat“ z Devils Hole vždy dvakrát ročně. Počty se pohybovaly od 550 kusů až po pouhých 35 rybek. Ale proč vlastně jsou tyto neuvěřitelné ryby tak vzácné, proč se jim věnuje taková péče?

Halančíkovec ďábelský má jedno z nejmenších teritorií na planetě – celý druh existuje v jedné jediné podzemní jeskyni na pár metrech čtverečních. Jeskyně se napojuje na hluboké podzemní jezero, teplota vody zůstává celoročně na konstantních 33 stupních Celsia, což je teplota, která by spoustu ryb zahubila. Abychom přidali na tajemnosti teritoria, dno jeskyně nebylo nikdy zmapováno, i když pokusů bylo hodně.

Legendární dobrodruh Jim Houtz absolvoval více než 300 ponorů v Devils Hole, přičemž se dostal až do hloubky 96 metrů. Agentuře AP tvrdil, že polovina ponoru byla strmě dolů, pak se ale před ním začaly otevírat další a další „místnosti“. Jako by se propadl do nekonečna. Odborníci se sice snaží populaci ryb rozšířit, to ale není nic snadného kvůli jejich genetické jedinečnosti.

Dalekohled do ruky a hodně štěstí

Devils Hole obklopuje více než tři metry vysoký plot, takže přístup přímo k jeskyni je pro širokou veřejnost zakázaný. Návštěvníci však mohou z vyhlídkové plošiny postavené nad vchodem rybky zahlédnout. Tedy když mají štěstí. Pokud byste měli touhu modré živočichy vidět, vezměte si dalekohled a prostě začněte hledat.

Rezervace Ash Meadows je zdarma přístupná, k dispozici je zde také návštěvnické centrum, které je domovem různých exponátů, podívat se tu můžete i na film, který místo představuje. Procházet se dá i v nízkých botách, všude jsou chodníky. A koupání je povoleno v jedné z místních nádrží. Prostě ráj!

Zdroje: redakce, smithsonianmag.com, travelnevada.com

