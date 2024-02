Proč stranu PRO nemohou zachránit bývalí sociální demokraté, a už vůbec ne Michal Hašek

Je zajímavé si všímat, že do strany PRO se nahrnulo několik kdysi viditelných sociálnědemokratických tváří. Tou nejvýraznější je dozajista Michal Hašek, kterého vytáhl na výsluní někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek. Hašek patřil k populárním tvářím sociální demokracie, stal se také hejtmanem za tuto stranu, mandát v roce 2012 obhájil.

Hašek se veřejně blamoval

Nicméně si zkazil veřejně reputaci tím, že nemluvil v České televizi pravdu o tzv. lánské schůzce, která se uskutečnila v roce 2016 u prezidenta Miloše Zemana. Měla svrhnout jeho stranického konkurenta Bohuslava Sobotku a napojit posléze vedení na Hrad a hrát podle not Zemana, který chtěl v té době zavést určitou formu poloprezidentského systému.

Lánský puč však ztroskotal a Sobotka zůstal předsedou strany i po volbách, v nichž sociální demokraté získali něco málo přes 20 %, což tehdy bylo považováno za neúspěch. Miroslav Svoboda byl též dlouholetým členem sociálně demokratické strany, konkrétně od roku 1994. Poté, co skončil jako poslanec, se ucházel o senátorský mandát, nicméně nepostoupil do druhého kola a hledal svůj další politický domov, kterým se nakonec stala právě strana PRO.

Bývalí sociální demokraté putují do náruče národovecké politiky

Čím to, že bývalí výrazní sociální demokraté vstupují do stran, které se profilují spíše národovecky, pravicově? Čím to, že podle vlastních slov jsou najednou „rozpočtově odpovědní“ a že jejich nové strany koketují s vystoupením z NATO nebo EU? Kromě Haška a Svobody to je třeba i Zdeněk Koudelka, který však přestoupil do Trikolory.

Hašek na tiskové konferenci strany PRO vzkázal, že své hodnoty nezměnil. „Do strany PRO vstupuji tedy jako člověk, který má i nadále levicově konzervativní vidění světa,“ řekl Hašek na brífinku. Nicméně bývalá výrazná politická tvář sociální demokracie může sice reálně uplatnit konzervativní názory uvnitř nové strany, kam vstoupil, nicméně levicovost už méně. Sám předseda strany PRO Rajchl říká, že správná řešení nejsou ani pravicová, ani levicová, nicméně sám inklinuje spíše k pravici, stejně jako konkurenční subjekt Trikolora, z níž odešel, když neúspěšně kandidoval na předsedu.

Stejně jako Svoboda bude muset i Hašek jít nakonec s hlavním proudem politiky strany PRO. To znamená především osvojení si národovecké politiky v praxi – tedy hlavně protievropský osten, ač sám v sociální demokracii byl zastáncem EU, aktivní vymezování se proti vojenské pomoci Ukrajině, negativní postoje proti migrantům i proti těm, kteří jsou v ČR legálně, příklon k orbánizaci, vyzdvihování Visegrádské čtyřky na úkor EU atd.

Pro stranu PRO nebude Hašek ani Svoboda přínosem

Ostatně Hašek se netají tím, že by se chtěl v praxi přiblížit politice, kterou nyní na Slovensku po vítězných volbách aplikuje politická strana Smer – sociálna demokracia Roberta Fica. Ta je však už velmi vzdálená původním sociálnědemokratickým ideálům, které podle vlastních slov Hašek stále zastává. Hašek se Svobodou tak pravděpodobně stranu PRO a její současné nízké voličské preference nespasí, protože jejich původní ideový vklad sociálních demokratů zde uplatní jen těžko, pouze ve značně transformované, neautentické podobě. Ale třeba nás v budoucnu překvapí a politická předpověď pro stranu PRO může být úplně jiná, pozitivnější.

